В ХМАО за одну ночь раскупили билеты на спектакль Безрукова

17 февраля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске раскупили билеты на спектакль Безрукова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Администратор Дворца Искусств, где пройдет спектакль, рассказал URA.RU, что места разобрали за одну ночь. «Дворец Искусств получил квоту на 170 мест, все билеты были раскуплены за одну ночь. Желающие побывать на представлении могут попробовать поискать билеты на других площадках продаж или надеяться, что зрители не выкупят в срок забронированные места, и успеть занять их», — пояснил администратор Дворца искусств корреспонденту URA.RU. Согласно «Яндекс.Афише», все билеты также оказались проданы. Спектакль Безрукова — часть Большого детского фестиваля и его специальной программы «ЭХО БДФ». Он включает показы художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами фестиваля, встречи с детскими писателями и образовательную программу. Ранее URA.RU рассказывало, что актер Безруков выступил на элитной концертной площадке Екатеринбурга. Он посетил Teatro Veneziano, чтобы провести переговоры и в будущем здесь показать спектакли.

В Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Администратор Дворца Искусств, где пройдет спектакль, рассказал URA.RU, что места разобрали за одну ночь. «Дворец Искусств получил квоту на 170 мест, все билеты были раскуплены за одну ночь. Желающие побывать на представлении могут попробовать поискать билеты на других площадках продаж или надеяться, что зрители не выкупят в срок забронированные места, и успеть занять их», — пояснил администратор Дворца искусств корреспонденту URA.RU. Согласно «Яндекс.Афише», все билеты также оказались проданы. Спектакль Безрукова — часть Большого детского фестиваля и его специальной программы «ЭХО БДФ». Он включает показы художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами фестиваля, встречи с детскими писателями и образовательную программу. Ранее URA.RU рассказывало, что актер Безруков выступил на элитной концертной площадке Екатеринбурга. Он посетил Teatro Veneziano, чтобы провести переговоры и в будущем здесь показать спектакли.