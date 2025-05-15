Российская делегация прибыла в Стамбул на важные переговоры по Украине

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Делегация готова к серьезной и профессиональной работе
Делегация готова к серьезной и профессиональной работе Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах, инициированных по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Прибыли в Стамбул по поручению Президента», — написал Мединский в своем telegram-канале. Согласно его заявлению, делегация готова к серьезной и профессиональной работе. Основная задача, поставленная перед российской делегацией, — достижение прямых переговоров, которые позволят устранить первопричины конфликта и обеспечить долгосрочный и прочный мир.

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле запланированы на 15 мая. Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин лично принимать участие в переговорах не будет. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с Россией. В ходе первых заявлений на турецкой территории Зеленский подверг критике состав российской делегации, отметив, что ее уровень носит формальный характер.

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Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах, инициированных по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Прибыли в Стамбул по поручению Президента», — написал Мединский в своем telegram-канале. Согласно его заявлению, делегация готова к серьезной и профессиональной работе. Основная задача, поставленная перед российской делегацией, — достижение прямых переговоров, которые позволят устранить первопричины конфликта и обеспечить долгосрочный и прочный мир. Переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле запланированы на 15 мая. Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин лично принимать участие в переговорах не будет. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с Россией. В ходе первых заявлений на турецкой территории Зеленский подверг критике состав российской делегации, отметив, что ее уровень носит формальный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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