19 марта 2023

В Госдуме оценили шансы нападения Польши на Россию

Депутат Шеремет увидел в заявлении Польши о нападении на Россию глупость и самонадеянность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк, stock
Польша должна понимать опасность нападения на Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Властям Польши не стоит играть с огнем, заявляя о нападении на Россию в случае поражении Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — передает слова Шеремета агентство РИА Новости. Политик отметил, что у России есть все необходимые военные ресурсы, которые способны прекратить любую агрессию со стороны тех, кто желает напасть.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. В ответ на данные высказывания российский политолог Сергей Марков заявил, что данные высказывания посла свидетельствуют о его глупости на почве русофобии и не отражают планы Польши на прямой конфликт с Россией.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Властям Польши не стоит играть с огнем, заявляя о нападении на Россию в случае поражении Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — передает слова Шеремета агентство РИА Новости. Политик отметил, что у России есть все необходимые военные ресурсы, которые способны прекратить любую агрессию со стороны тех, кто желает напасть. Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. В ответ на данные высказывания российский политолог Сергей Марков заявил, что данные высказывания посла свидетельствуют о его глупости на почве русофобии и не отражают планы Польши на прямой конфликт с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...