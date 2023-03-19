В Госдуме оценили шансы нападения Польши на Россию

Депутат Шеремет увидел в заявлении Польши о нападении на Россию глупость и самонадеянность

20 марта 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Польша должна понимать опасность нападения на Россию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Властям Польши не стоит играть с огнем, заявляя о нападении на Россию в случае поражении Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — передает слова Шеремета агентство РИА Новости. Политик отметил, что у России есть все необходимые военные ресурсы, которые способны прекратить любую агрессию со стороны тех, кто желает напасть. Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. В ответ на данные высказывания российский политолог Сергей Марков заявил, что данные высказывания посла свидетельствуют о его глупости на почве русофобии и не отражают планы Польши на прямой конфликт с Россией.

Властям Польши не стоит играть с огнем, заявляя о нападении на Россию в случае поражении Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — передает слова Шеремета агентство РИА Новости. Политик отметил, что у России есть все необходимые военные ресурсы, которые способны прекратить любую агрессию со стороны тех, кто желает напасть. Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина проиграет на поле боя с Москвой. В ответ на данные высказывания российский политолог Сергей Марков заявил, что данные высказывания посла свидетельствуют о его глупости на почве русофобии и не отражают планы Польши на прямой конфликт с Россией.