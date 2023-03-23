Пермяк лишился гаража за неуплату штрафа

Гараж должника будет продан на торгах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Перми, осужденный за совершение уголовного преступления, лишился гаражного бокса. Мужчина по решению суда должен был выплатить 200 тысяч рублей, однако отказался добровольно оплатить судебный штраф, сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

«В ходе принудительного взыскания задолженности судебные приставы установили, что на осужденного зарегистрирован гаражный бокс. На имущество наложен арест. После оценки специалиста помещение будет реализовано, вырученные от его продажи денежные средства направят в счет погашения уголовного штрафа», — сообщается на сайте ведомства.

По данным краевого УФССП, мужчина был осужден за совершение хищения вверенного ему имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Помимо указанного штрафа, пермяк получил три года колонии общего режима.

Ранее URA.RU рассказывало об аресте приставами элитных авто жителей Прикамья. Так, в Кукуштане местный депутат лишился своего внедорожника Range Rover, а житель Перми — автомобиля Porsche Panamera.