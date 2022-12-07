Приставы арестовали у пермяков спорткары Porsche за долги

08 декабря 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Приставы напоминают, что авто еще можно вернуть, оплатив долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы в Перми арестовали два спортивных автомобиля Porsche Panamera за долги. Одно авто арестовано у пермяка, задолжавшего более 2,7 млн рублей банку, другое — у строительной компании за неоплату щебня. Об этом сообщается на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю. «В первом случае спортивной иномарки рискует лишиться 52-летний пермяк, задолжавший банку более 2 млн 700 тысяч рублей. В собственности у неплательщика имелось транспортное средство — Porsche Panamera 4S 2015 г. в. Автомобиль был подвергнут аресту», — говорится на сайте. Второе авто было изъято у строительной компании ООО «УралСтройТранс». Организация не выплатила своему подрядчику 1,5 млн рублей за поставленный по договору щебень. Служба приставов напоминает, что у владельцев еще есть возможность вернуть спорткары, оплатив долги.

Судебные приставы в Перми арестовали два спортивных автомобиля Porsche Panamera за долги. Одно авто арестовано у пермяка, задолжавшего более 2,7 млн рублей банку, другое — у строительной компании за неоплату щебня. Об этом сообщается на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю. «В первом случае спортивной иномарки рискует лишиться 52-летний пермяк, задолжавший банку более 2 млн 700 тысяч рублей. В собственности у неплательщика имелось транспортное средство — Porsche Panamera 4S 2015 г. в. Автомобиль был подвергнут аресту», — говорится на сайте. Второе авто было изъято у строительной компании ООО «УралСтройТранс». Организация не выплатила своему подрядчику 1,5 млн рублей за поставленный по договору щебень. Служба приставов напоминает, что у владельцев еще есть возможность вернуть спорткары, оплатив долги.