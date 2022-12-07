07 декабря 2022

Приставы арестовали у пермяков спорткары Porsche за долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, фссп россии, судебные приставы
Приставы напоминают, что авто еще можно вернуть, оплатив долги Фото:

Судебные приставы в Перми арестовали два спортивных автомобиля Porsche Panamera за долги. Одно авто арестовано у пермяка, задолжавшего более 2,7 млн рублей банку, другое — у строительной компании за неоплату щебня. Об этом сообщается на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю.

«В первом случае спортивной иномарки рискует лишиться 52-летний пермяк, задолжавший банку более 2 млн 700 тысяч рублей. В собственности у неплательщика имелось транспортное средство — Porsche Panamera 4S 2015 г. в. Автомобиль был подвергнут аресту», — говорится на сайте.

Второе авто было изъято у строительной компании ООО «УралСтройТранс». Организация не выплатила своему подрядчику 1,5 млн рублей за поставленный по договору щебень. Служба приставов напоминает, что у владельцев еще есть возможность вернуть спорткары, оплатив долги.

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Судебные приставы в Перми арестовали два спортивных автомобиля Porsche Panamera за долги. Одно авто арестовано у пермяка, задолжавшего более 2,7 млн рублей банку, другое — у строительной компании за неоплату щебня. Об этом сообщается на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю. «В первом случае спортивной иномарки рискует лишиться 52-летний пермяк, задолжавший банку более 2 млн 700 тысяч рублей. В собственности у неплательщика имелось транспортное средство — Porsche Panamera 4S 2015 г. в. Автомобиль был подвергнут аресту», — говорится на сайте. Второе авто было изъято у строительной компании ООО «УралСтройТранс». Организация не выплатила своему подрядчику 1,5 млн рублей за поставленный по договору щебень. Служба приставов напоминает, что у владельцев еще есть возможность вернуть спорткары, оплатив долги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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