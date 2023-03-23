Пермячка получила два перелома, поскользнувшись на льду

24 марта 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Пермячка поскользнулась у автовокзала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пермского края поскользнулась на льду около автовокзала в Березниках и получила два перелома. Об этом пермячка рассказала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же уже начнут чистить улицы… Или посыпать песком. Сегодня на территории автовокзала упала на льду и получила 2 перелома», — написала девушка в группе. Как рассказала пострадавшая, она получила травмы в Березниках, но все равно поехала на автобусе в Пермь. Однако боль стала слишком сильной и пермячка осталась в городе, где в больнице у нее обнаружили два перелома. Также девушка планирует подать иск в суд на администрацию автовокзала. Пермячка выложила в посте фото рентгеновских снимков, где видно, что у нее сломана нога у лодыжки и рука у кисти. Ранее URA.RU рассказывало о несчастных случаях связанных с непогодой и бездействием коммунальщиков. Так в Березниках на местную жительницу упала глыба льда, пострадавшей потребовалась госпитализация. В Перми произошел подобный случай, но со смертельным исходом.

Жительница Пермского края поскользнулась на льду около автовокзала в Березниках и получила два перелома. Об этом пермячка рассказала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же уже начнут чистить улицы… Или посыпать песком. Сегодня на территории автовокзала упала на льду и получила 2 перелома», — написала девушка в группе. Как рассказала пострадавшая, она получила травмы в Березниках, но все равно поехала на автобусе в Пермь. Однако боль стала слишком сильной и пермячка осталась в городе, где в больнице у нее обнаружили два перелома. Также девушка планирует подать иск в суд на администрацию автовокзала. Пермячка выложила в посте фото рентгеновских снимков, где видно, что у нее сломана нога у лодыжки и рука у кисти. Ранее URA.RU рассказывало о несчастных случаях связанных с непогодой и бездействием коммунальщиков. Так в Березниках на местную жительницу упала глыба льда, пострадавшей потребовалась госпитализация. В Перми произошел подобный случай, но со смертельным исходом.