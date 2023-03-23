23 марта 2023

Пермячка получила два перелома, поскользнувшись на льду

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Пермячка поскользнулась у автовокзала Фото:

Жительница Пермского края поскользнулась на льду около автовокзала в Березниках и получила два перелома. Об этом пермячка рассказала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда же уже начнут чистить улицы… Или посыпать песком. Сегодня на территории автовокзала упала на льду и получила 2 перелома», — написала девушка в группе.

Как рассказала пострадавшая, она получила травмы в Березниках, но все равно поехала на автобусе в Пермь. Однако боль стала слишком сильной и пермячка осталась в городе, где в больнице у нее обнаружили два перелома. Также девушка планирует подать иск в суд на администрацию автовокзала. Пермячка выложила в посте фото рентгеновских снимков, где видно, что у нее сломана нога у лодыжки и рука у кисти.

Ранее URA.RU рассказывало о несчастных случаях связанных с непогодой и бездействием коммунальщиков. Так в Березниках на местную жительницу упала глыба льда, пострадавшей потребовалась госпитализация. В Перми произошел подобный случай, но со смертельным исходом.

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Жительница Пермского края поскользнулась на льду около автовокзала в Березниках и получила два перелома. Об этом пермячка рассказала в группе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Когда же уже начнут чистить улицы… Или посыпать песком. Сегодня на территории автовокзала упала на льду и получила 2 перелома», — написала девушка в группе. Как рассказала пострадавшая, она получила травмы в Березниках, но все равно поехала на автобусе в Пермь. Однако боль стала слишком сильной и пермячка осталась в городе, где в больнице у нее обнаружили два перелома. Также девушка планирует подать иск в суд на администрацию автовокзала. Пермячка выложила в посте фото рентгеновских снимков, где видно, что у нее сломана нога у лодыжки и рука у кисти. Ранее URA.RU рассказывало о несчастных случаях связанных с непогодой и бездействием коммунальщиков. Так в Березниках на местную жительницу упала глыба льда, пострадавшей потребовалась госпитализация. В Перми произошел подобный случай, но со смертельным исходом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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