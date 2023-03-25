Куратор всех мэров в Пермском крае отправил добровольцев на фронт. Фото

Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов проводил добровольцев на спецоперацию

26 марта 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Бойцы изъявили желание добровольно защищать интересы Родины Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Кунгурского округа (Пермский край) в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправилась группа добровольцев. Об этом рассказал глава территории Вадим Лысанов, который лично провожал бойцов. В конце января текущего года Лысанова назначили руководителем совета глав муниципальных образований Прикамья. «Сегодня из Кунгура в зону СВО отправилась группа добровольцев. В ее составе мужчины из нашего округа и других территорий Прикамья», — пишет Вадим Лысанов в своем telegram-канале. В сообщении указано, что первоначально добровольцев отвезут в Ростов-на-Дону, и уже оттуда их перенаправят в зону СВО. Автобус был предоставлен руководством кунгурского завода «Металлист». Они же взяли на себя расходы «на бензин и дорогу», подчеркнул Лысанов. О том, что в регионе приступают к формированию новых батальонов для участия в спецоперации, URA.RU уже писало. Этой информацией поделились ветераны боевых действий Пермского края. Ранее стало известно, что в России готовятся к проведению масштабной информационной кампании по набору контрактников. Предположительно, из Прикамья в Вооруженные силы РФ поступят несколько тысяч бойцов. Группа прикамских добровольцев отправляется на передовую Фото: telegram-канал Вадима Лысанова Вадим Лысанов пожелал пермякам, чтобы они вернулись живыми

Из Кунгурского округа (Пермский край) в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправилась группа добровольцев. Об этом рассказал глава территории Вадим Лысанов, который лично провожал бойцов. В конце января текущего года Лысанова назначили руководителем совета глав муниципальных образований Прикамья. «Сегодня из Кунгура в зону СВО отправилась группа добровольцев. В ее составе мужчины из нашего округа и других территорий Прикамья», — пишет Вадим Лысанов в своем telegram-канале. В сообщении указано, что первоначально добровольцев отвезут в Ростов-на-Дону, и уже оттуда их перенаправят в зону СВО. Автобус был предоставлен руководством кунгурского завода «Металлист». Они же взяли на себя расходы «на бензин и дорогу», подчеркнул Лысанов. О том, что в регионе приступают к формированию новых батальонов для участия в спецоперации, URA.RU уже писало. Этой информацией поделились ветераны боевых действий Пермского края. Ранее стало известно, что в России готовятся к проведению масштабной информационной кампании по набору контрактников. Предположительно, из Прикамья в Вооруженные силы РФ поступят несколько тысяч бойцов.