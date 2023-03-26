Свердловчанина, зарезавшего своего знакомого, нашли по размеру обуви

27 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

У преступника оказался 51 размер обуви Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за нанесение смертельных травм своему знакомому к 11 годам лишения свободы приговорен местный житель. Следователи смогли найти преступника по обнаруженной на месте преступления обуви редкого 51 размера. Об этом URA.RU сообщили областной прокуратуре. «Тагилстроевский районный суд вынес приговор в отношении Валентина Козлова, который нанес собутыльнику не менее 19 ударов руками и ногами. Мужчина скончался на месте. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, преступник не смог найти одну кроссовку, ушел домой в одной. У Козлова оказался достаточно редкий 51 размер обуви. На месте происшествия силовики обнаружили кроссовку 51 размера. Сразу же в произошедшем был заподозрен Козлов, который и ранее попадал в поле их зрения. Когда они пришли домой к преступнику, тот сразу же во всем сознался. Суд назначил Козлову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин, зарезавший двоюродного брата, отправится за решетку на 8 лет. Злоумышленник пытался скрыться, прихватив с собой орудие преступления и личные документы, но был задержан сотрудниками полиции.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за нанесение смертельных травм своему знакомому к 11 годам лишения свободы приговорен местный житель. Следователи смогли найти преступника по обнаруженной на месте преступления обуви редкого 51 размера. Об этом URA.RU сообщили областной прокуратуре. «Тагилстроевский районный суд вынес приговор в отношении Валентина Козлова, который нанес собутыльнику не менее 19 ударов руками и ногами. Мужчина скончался на месте. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, преступник не смог найти одну кроссовку, ушел домой в одной. У Козлова оказался достаточно редкий 51 размер обуви. На месте происшествия силовики обнаружили кроссовку 51 размера. Сразу же в произошедшем был заподозрен Козлов, который и ранее попадал в поле их зрения. Когда они пришли домой к преступнику, тот сразу же во всем сознался. Суд назначил Козлову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловчанин, зарезавший двоюродного брата, отправится за решетку на 8 лет. Злоумышленник пытался скрыться, прихватив с собой орудие преступления и личные документы, но был задержан сотрудниками полиции.