Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент
Рейс 5Р-616 Екатеринбург-Ташкент, который должен был состояться ночью 28 марта, отменили. Об этом говорится на сайте аэропорта Кольцово.
«Авиаперевозчик Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент. Он должен был состояться 28 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
Точная причина отмены данного авиарейса на сайте аэропортов Кольцово и Ташкента не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
Самолет Panorama Airways должен был вылететь из Екатеринбурга ночью 28 марта
Причина отмены рейса — неизвестна
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