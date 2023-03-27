В аэропорту Кольцово отменили рейс Екатеринбург-Ташкент

Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рейс 5Р-616 Екатеринбург-Ташкент, который должен был состояться ночью 28 марта, отменили. Об этом говорится на сайте аэропорта Кольцово.

«Авиаперевозчик Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент. Он должен был состояться 28 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина отмены данного авиарейса на сайте аэропортов Кольцово и Ташкента не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Самолет Panorama Airways должен был вылететь из Екатеринбурга ночью 28 марта Скрин: сайт аэропорта Кольцово