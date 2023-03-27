27 марта 2023

Екатеринбуржцы не смогли улететь в Ташкент. Скрин

В аэропорту Кольцово отменили рейс Екатеринбург-Ташкент
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал "Б". Москва, аэропорт, кольцово, путешествия, зал вылета, пассажиры, туристы, самолет, туризм, взлетное поле
Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент Фото:

Рейс 5Р-616 Екатеринбург-Ташкент, который должен был состояться ночью 28 марта, отменили. Об этом говорится на сайте аэропорта Кольцово.

«Авиаперевозчик Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент. Он должен был состояться 28 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина отмены данного авиарейса на сайте аэропортов Кольцово и Ташкента не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Самолет Panorama Airways должен был вылететь из Екатеринбурга ночью 28 марта
Самолет Panorama Airways должен был вылететь из Екатеринбурга ночью 28 марта
Причина отмены рейса — неизвестна
Причина отмены рейса — неизвестна

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Рейс 5Р-616 Екатеринбург-Ташкент, который должен был состояться ночью 28 марта, отменили. Об этом говорится на сайте аэропорта Кольцово. «Авиаперевозчик Panorama Airways отменила рейс Екатеринбург-Ташкент. Он должен был состояться 28 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Точная причина отмены данного авиарейса на сайте аэропортов Кольцово и Ташкента не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...