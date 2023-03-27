Бастрыкин взялся за дело свердловчанки, у которой после стоматолога начала гнить челюсть

Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК организовать проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль жалобу екатеринбурженки, у которой после посещения стоматологической клиники начала гнить челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Екатеринбурженка через СМИ обратилась к главе СК РФ, заявив, что ей потребовалась длительная реабилитация после посещения клиники стоматологии. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком».

Жительница Екатеринбурга в 2019 году обратилась в стоматологическую клинику, у нее гноилась десна под верхним имплантом. Директор клиники удалил ей имплант и поставил новый. Однако через время проблема вернулась. Тогда женщина обратилась в клинику с жалобой, где ей ответили, что боль скоро пройдет, и посоветовали полоскать рот и мазать десну, пишет издание «КП-Екатеринбург».

За четыре года екатеринбурженка потратила около 200 тысяч рублей, но проблема так и не решилась. В марте 2023 года она обратилась в другую клинику, где узнала, что помимо десны у нее начала гноиться челюсть. Теперь ей требуется срочная операция. Женщина обратилась за помощью к юристу, а после отправила обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело.