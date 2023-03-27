Пермские бойцы ММА будут адресно помогать землякам в зоне СВО

Бойцы будут отвозить посылки в конкретные воинские части Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы пермского спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор» будут адресно помогать землякам в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях заявил основатель и главный тренер клуба Андрей Вычигин, который еще с начала спецоперации оказывает поддержку пермским военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.

«Мы берем на себя максимальную мобилизацию тыла. Сейчас начинаем работать по заявкам от подразделений и начинаем комплектовать батальоны теми материальными средствами, что нужны для Победы», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Андрей Вычигин.

Руководитель клуба отметил, что уже заказаны необходимые медицинские препараты. Также запущено производство маскировочных сетей и уже закуплено сырье для них. На данный момент, по словам Вычигина, участникам СВО требуются запасные части для транспорта: амортизаторы, свечи, диски сцепления, шины и т. д. «Ратибор» объявил сбор средств по этой заявке.

Также, Андрей Вычигин сообщил, что «Ратибор» начал сбор именных посылок для служащих в частях № 1453, 1454, 1455, 1654, 1660, 935 и «Шторм Рахмет». Сбор продлится до 13 апреля, после — посылки повезут бойцам.

Ранее URA.RU рассказывало, что бойцов спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор» мобилизовали в конце октября. Они вошли во взвод разведки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.