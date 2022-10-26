Борцов клуба «Ратибор» призвали на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Перми мобилизовали борцов спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор». Об этом в своих соцсетях сообщил основатель и главный тренер клуба Андрей Вычигин.

«На фото вы видите ребят. Это не профессиональные военные, не добровольцы, а те, кому пришла повестка. И они не струсили, а решили выполнить свой долг. Это взвод разведки, укомплектованный пермяками, среди которых ребята, тренировавшиеся в нашем клубе», — написал Андрей Вычигин.

Основатель клуба отметил, что борцы для поднятия боевого духа подразделения попросили выслать им футболки и флаг клуба «Ратибор». Он также приложил фото, где молодые люди уже в символике. Пост с фотографией собрал более 700 лайков.

На фотографии лица мобилизованных скрыты балаклавами и заретушированы. Это сделано, как писало ранее URA.RU, чтобы западные и украинские спецслужбы не смогли использовать фото в своих целях. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек.