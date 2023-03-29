Крупный пермский производитель стройматериалов резко повысил прибыль

Пермское АО «Меакир», которое является крупным производителем керамического кирпича, улучшило финансовые показатели. В 2022 году прибыль завода увеличилась более чем в 10 раз. Соответствующие данные отражены в годовом отчете о финансовых результатах предприятия. Документ опубликован на сайте центра раскрытия информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „Меакир“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 407,3 млн рублей, чистая прибыль — 53,4 млн рублей», — сообщается в документе. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 296,8 млн рублей, чистая прибыль — 3,9 млн рублей.
АО «Меакир» было создано в 1989 году в Березниках. С 2002 года предприятие занимается производством керамического кирпича. Технологический процесс ведется непрерывным способом — от добычи кирпичных глин на месторождении до сдачи на склад готовой продукции. По данным сервиса СБИС, на заводе работают около 200 сотрудников. Средняя зарплата на предприятии составляет 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на сотни миллионов рублей повысило прибыль АО «Березниковский содовый завод». Предприятию также был одобрен банковский кредит на один миллиард рублей.
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