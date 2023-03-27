В ХМАО разъяснили, как записаться к врачу после сбоя на «Госуслугах»

В ХМАО жители нескольких муниципалитетов пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу в онлайн-режиме. Специалисты поликлиник предложили записываться на прием напрямую через регистратуру и опубликовали номера телефонов. Памятки появились на страницах в соцсети «ВКонтакте» Нижневартовской, Югорской городских поликлиник и в ряде других муниципалитетов.
«Временно не работает портал „Госуслуги“. Запись на прием к врачу ведется через регистратуры поликлиник и горячую линию по телефону 29-14-12», — указано в публикации поликлиники Нижневартовска.
В Югорске предлагают записываться по номеру Единого контакт-центра: 2-11-12. «О восстановлении сервиса самостоятельной записи будет опубликована отдельная информация», — сообщили в пресс-службе Югорской городской поликлиники. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали дать комментарий позже.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрыли запись к врачам через портал «Госуслуги». Записаться на прием к узким специалистам в городской поликлинике предложили с помощью горячей линии.
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