27 марта 2023

В ХМАО разъяснили, как записаться к врачу после сбоя на «Госуслугах»

Поликлиники ХМАО опубликовали памятки по записи к врачу после сбоя на «Госуслугах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники ХМАО опубликовали памятки по записи к врачу через регистратуру после сбоя на «Госуслугах» Фото:

В ХМАО жители нескольких муниципалитетов пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу в онлайн-режиме. Специалисты поликлиник предложили записываться на прием напрямую через регистратуру и опубликовали номера телефонов. Памятки появились на страницах в соцсети «ВКонтакте» Нижневартовской, Югорской городских поликлиник и в ряде других муниципалитетов.

«Временно не работает портал „Госуслуги“. Запись на прием к врачу ведется через регистратуры поликлиник и горячую линию по телефону 29-14-12», — указано в публикации поликлиники Нижневартовска.

В Югорске предлагают записываться по номеру Единого контакт-центра: 2-11-12. «О восстановлении сервиса самостоятельной записи будет опубликована отдельная информация», — сообщили в пресс-службе Югорской городской поликлиники. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали дать комментарий позже.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрыли запись к врачам через портал «Госуслуги». Записаться на прием к узким специалистам в городской поликлинике предложили с помощью горячей линии.

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В ХМАО жители нескольких муниципалитетов пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу в онлайн-режиме. Специалисты поликлиник предложили записываться на прием напрямую через регистратуру и опубликовали номера телефонов. Памятки появились на страницах в соцсети «ВКонтакте» Нижневартовской, Югорской городских поликлиник и в ряде других муниципалитетов. «Временно не работает портал „Госуслуги“. Запись на прием к врачу ведется через регистратуры поликлиник и горячую линию по телефону 29-14-12», — указано в публикации поликлиники Нижневартовска. В Югорске предлагают записываться по номеру Единого контакт-центра: 2-11-12. «О восстановлении сервиса самостоятельной записи будет опубликована отдельная информация», — сообщили в пресс-службе Югорской городской поликлиники. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске закрыли запись к врачам через портал «Госуслуги». Записаться на прием к узким специалистам в городской поликлинике предложили с помощью горячей линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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