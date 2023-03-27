Глава района в Перми возглавил местных единороссов

Глава Свердловского района Перми Филиппов назначен секретарем местного отделения ЕР

28 марта 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Александр Филиппов получил важный пост в ЕР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В отделении партии «Единая Россия» Свердловского района сменился руководитель. На место Сергея Бритвина назначили главу района Александра Филиппова, сообщили в партии. «В местном отделении партии Свердловского района Перми прошла отчетно-выборная конференция. По ее результатам в местном отделении сменился секретарь: вместо Сергея Бритвина им стал Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района Перми», — сообщается в telegram-канале регионального отделения «Единой России». О готовящейся кадровой перестановке URA.RU сообщало в январе. Филиппов тогда отрицал возможность занять кресло секретаря отделения. Что касается Бритвина, то его планировали отправить на партийную работу в Березники.

В отделении партии «Единая Россия» Свердловского района сменился руководитель. На место Сергея Бритвина назначили главу района Александра Филиппова, сообщили в партии. «В местном отделении партии Свердловского района Перми прошла отчетно-выборная конференция. По ее результатам в местном отделении сменился секретарь: вместо Сергея Бритвина им стал Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района Перми», — сообщается в telegram-канале регионального отделения «Единой России». О готовящейся кадровой перестановке URA.RU сообщало в январе. Филиппов тогда отрицал возможность занять кресло секретаря отделения. Что касается Бритвина, то его планировали отправить на партийную работу в Березники.