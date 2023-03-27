27 марта 2023

Глава района в Перми возглавил местных единороссов

Глава Свердловского района Перми Филиппов назначен секретарем местного отделения ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, филиппов александр
Александр Филиппов получил важный пост в ЕР Фото:

В отделении партии «Единая Россия» Свердловского района сменился руководитель. На место Сергея Бритвина назначили главу района Александра Филиппова, сообщили в партии.

«В местном отделении партии Свердловского района Перми прошла отчетно-выборная конференция. По ее результатам в местном отделении сменился секретарь: вместо Сергея Бритвина им стал Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района Перми», — сообщается в telegram-канале регионального отделения «Единой России».

О готовящейся кадровой перестановке URA.RU сообщало в январе. Филиппов тогда отрицал возможность занять кресло секретаря отделения. Что касается Бритвина, то его планировали отправить на партийную работу в Березники.

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В отделении партии «Единая Россия» Свердловского района сменился руководитель. На место Сергея Бритвина назначили главу района Александра Филиппова, сообщили в партии. «В местном отделении партии Свердловского района Перми прошла отчетно-выборная конференция. По ее результатам в местном отделении сменился секретарь: вместо Сергея Бритвина им стал Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района Перми», — сообщается в telegram-канале регионального отделения «Единой России». О готовящейся кадровой перестановке URA.RU сообщало в январе. Филиппов тогда отрицал возможность занять кресло секретаря отделения. Что касается Бритвина, то его планировали отправить на партийную работу в Березники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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