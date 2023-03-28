Махонин в Москве отчитался о пермской мегастройке для студентов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову о ходе реализации проекта по строительству межвузовского кампуса в Перми. Министр провел совещание с главами территорий-победителей второй волны отбора «по созданию кампусов мирового уровня», указано на сайте ведомства.
«Фальков обсудил с губернаторами текущие статусы, подписание концессионных соглашений, разработку проектной документации и определение целевого назначения объектов кампусов. О ходе реализации проекта доложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении.
По словам Фалькова, кампус в будущем должен стать площадкой для обучения, исследований, полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов. Чтобы такая среда появилась, необходимо проделать большую работу по объединению на одной территории представителей вузов, региональной власти и бизнеса — потенциальных работодателей, отметил министр.
Идея о строительстве пермского межвузовского кампуса появилась в 2018 году. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Планируется, что в корпусах будут размещены учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников. Кампус построят в правобережной части города в микрорайоне Камская долина.
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