Махонин в Москве отчитался о пермской мегастройке для студентов

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Губернатор Махонин доложил министру Фалькову о ходе строительства межвузовского кампуса в Перми

29 марта 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков провел совещание с руководителями регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову о ходе реализации проекта по строительству межвузовского кампуса в Перми. Министр провел совещание с главами территорий-победителей второй волны отбора «по созданию кампусов мирового уровня», указано на сайте ведомства. «Фальков обсудил с губернаторами текущие статусы, подписание концессионных соглашений, разработку проектной документации и определение целевого назначения объектов кампусов. О ходе реализации проекта доложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении. По словам Фалькова, кампус в будущем должен стать площадкой для обучения, исследований, полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов. Чтобы такая среда появилась, необходимо проделать большую работу по объединению на одной территории представителей вузов, региональной власти и бизнеса — потенциальных работодателей, отметил министр. Идея о строительстве пермского межвузовского кампуса появилась в 2018 году. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Планируется, что в корпусах будут размещены учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников. Кампус построят в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову о ходе реализации проекта по строительству межвузовского кампуса в Перми. Министр провел совещание с главами территорий-победителей второй волны отбора «по созданию кампусов мирового уровня», указано на сайте ведомства. «Фальков обсудил с губернаторами текущие статусы, подписание концессионных соглашений, разработку проектной документации и определение целевого назначения объектов кампусов. О ходе реализации проекта доложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении. По словам Фалькова, кампус в будущем должен стать площадкой для обучения, исследований, полноценного творческого и духовно-нравственного развития студентов. Чтобы такая среда появилась, необходимо проделать большую работу по объединению на одной территории представителей вузов, региональной власти и бизнеса — потенциальных работодателей, отметил министр. Идея о строительстве пермского межвузовского кампуса появилась в 2018 году. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Планируется, что в корпусах будут размещены учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников. Кампус построят в правобережной части города в микрорайоне Камская долина.