Коммунальщики назвали причины провалов грунта в Перми

«Новогор-Прикамье»: талые воды провоцируют провалы грунта в Перми

В Перми за последнюю неделю на нескольких улицах появились провалы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Многочисленные провалы грунта в Перми, появившиеся за неделю, объяснили в «Новогор-Прикамье». Как указано в пресс-релизе коммунальщиков, причины провалов кроются в износе сетей и талых водах.

«Появление сразу несколько повреждений на сетях водоотведения, приведших к провалам грунта, обусловлено не только ветхостью сетей. По данным специалистов, износ сетей превышает 60%, так как большинство их построено в 60—70-е годы прошлого века. Провоцирующим фактором является нагрузка на сети из-за увеличения притока за счет талых вод», — указано в пресс-релизе.

Провалы образовались на улицах Рязанская, Чердынская, Подлесная, перекрестке Капитанской и Волгодонской. в «Новогор-прикамье» сообщают, что в Перми сейчас ремонтируют коллекторы, не выдержавшие приток талых вод. Самые изношенные трубопроводы также включены в программу обновления сетей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми «Газель» провалилась под землю. Позднее она стала новым мемом в интернете.