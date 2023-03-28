28 марта 2023

Коммунальщики назвали причины провалов грунта в Перми

«Новогор-Прикамье»: талые воды провоцируют провалы грунта в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал на шоссе Космонавтов. Пермь, коммунальная авария, водоканал, провал дорожного покрытия, канализационные стоки, новогор
В Перми за последнюю неделю на нескольких улицах появились провалы Фото:

Многочисленные провалы грунта в Перми, появившиеся за неделю, объяснили в «Новогор-Прикамье». Как указано в пресс-релизе коммунальщиков, причины провалов кроются в износе сетей и талых водах.

«Появление сразу несколько повреждений на сетях водоотведения, приведших к провалам грунта, обусловлено не только ветхостью сетей. По данным специалистов, износ сетей превышает 60%, так как большинство их построено в 60—70-е годы прошлого века. Провоцирующим фактором является нагрузка на сети из-за увеличения притока за счет талых вод», — указано в пресс-релизе.

Провалы образовались на улицах Рязанская, Чердынская, Подлесная, перекрестке Капитанской и Волгодонской. в «Новогор-прикамье» сообщают, что в Перми сейчас ремонтируют коллекторы, не выдержавшие приток талых вод. Самые изношенные трубопроводы также включены в программу обновления сетей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми «Газель» провалилась под землю. Позднее она стала новым мемом в интернете.

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Многочисленные провалы грунта в Перми, появившиеся за неделю, объяснили в «Новогор-Прикамье». Как указано в пресс-релизе коммунальщиков, причины провалов кроются в износе сетей и талых водах. «Появление сразу несколько повреждений на сетях водоотведения, приведших к провалам грунта, обусловлено не только ветхостью сетей. По данным специалистов, износ сетей превышает 60%, так как большинство их построено в 60—70-е годы прошлого века. Провоцирующим фактором является нагрузка на сети из-за увеличения притока за счет талых вод», — указано в пресс-релизе. Провалы образовались на улицах Рязанская, Чердынская, Подлесная, перекрестке Капитанской и Волгодонской. в «Новогор-прикамье» сообщают, что в Перми сейчас ремонтируют коллекторы, не выдержавшие приток талых вод. Самые изношенные трубопроводы также включены в программу обновления сетей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми «Газель» провалилась под землю. Позднее она стала новым мемом в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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