Уходящему в отставку пермскому мэру велели подыскать место во власти для оппозиции

В новом составе думы Чайковского ждут представителя «Новых людей»

Единственное местное отделение партии функционирует в Чайковском Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В думу Чайковского может пройти руководитель местного отделения партии «Новые люди» Николай Богданов. Инсайдеры в политэлитах говорят, что он заверил краевые власти в своей лояльности. И сейчас главе Чайковского Юрию Вострикову поставили задачу подыскать для Богданова округ.

«Богданов пока находится в списке согласованных кандидатов. Он будет представлять „Новых людей“», — отметил инсайдер.

Николай Богданов сообщил URA.RU, что говорить о его участии в кампании пока преждевременно. Выборы еще не объявлены. Но любая партия обязана в них участвовать, «иначе она теряет свою суть». «Решение по персоналиям будет принимать региональная конференция после официального объявления выборов и определения сроков для их проведения», — отметил Богданов.

Агентство направило запрос в администрацию губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Николай Богданов принимал участие в конкурсе по выборам мэра в 2018 году. Выборы в думу Чайковского пройдут в сентябре 2023 года. Для того, чтобы минимизировать шансы оппозиции в городском округе поменяли Устав, заменив многомандатные округа на одномандатные. Выдвинуть кандидатов краевые власти предложили местным промышленникам.