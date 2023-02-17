Махонин начал поиск кандидатов на выборы в протестном Чайковском

Губернатор Махонин предложил промышленникам в Чайковском поучаствовать в выборах в думу

Краевые власти нашли способ противодействия оппозиции в Чайковском Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с чайковскими промышленниками предстоящие выборы в местную городскую думу и предложил им принять участие в них. Источники в политэлитах считают, что такая тактика краевых властей поможет стабилизировать обстановку в Чайковском, где традиционно сильны позиции коммунистов и ЛДПР. А гарантии губернатора позволят предприятиям смело бороться за власть, используя свой ресурс.

В 2018 году на выборах в думу (после объединения города и района) большинство взял альянс ЛДПР и КПРФ. И оппозиция создала большую проблему, сначала избрав в руководство думы своих однопартийцев, а потом саботировав конкурс по выбору главы. А в 2021 году на выборах в заксобрание края Чайковский вновь преподнес сюрприз: депутатами и по партийным спискам, и по одномандатному округу стали коммунисты.

К выборам 2023 года политадминистраторы в крае подошли более ответственно, чем в 2018 году, когда все отдали на откуп мэру. Во-первых, решено убрать многомандатные округа, поскольку в этой системе больше рисков для провластных кандидатов. Во-вторых, Махонин во время визита в город 16 февраля собрал промышленников и обсудил с ними их участие в выборах. На ней присутствовали руководители «Уралоргсинтеза», завода «Эрик», фабрики «Чайковский текстиль», птицефабрики «Чайковская», «Газпром трасгаз Чайковский», филиал «Воткинской ГЭС» («Русгидро»). Сейчас они занимаются поиском кандидатов в депутаты.

«Есть шанс, что Чайковский по итогам выборов утратит статус конфликтной территории», — говорят инсайдеры. Они добавляют, что такая технология в 2022 году была опробована на выборах в Лысьве. Представители местных предприятий поучаствовали в выборах и смогли обеспечить нужный результат. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.