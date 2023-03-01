01 марта 2023

Власти протестного пермского города закрыли дорогу для оппозиции в местную думу

Депутаты Чайковской думы перед выборами поменяли местный устав
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, депутаты, голосование, Принятие закона
Депутаты поддержали поправки в местный Устав Фото:

На заседании Чайковской думы 2 марта депутаты поменяли порядок собственного избрания. Вместо восьми многомандатных округов будет 25 одномандатных. Об этом сообщается на странице администрации Чайковского в соцсети «ВКонтакте». Предыдущей системой пользовалась оппозиция, которая благодаря ей получила большинство в думе в 2018 году.

«В Устав Чайковского округа внесены изменения в части формирования избирательных округов. Многомандатные избирательные округа заменены на одномандатные. Это значит, что за каждым округом будет закреплен один народный избранник», — говорится в сообщении. По мнению мэрии, в результате изменения системы «повысится личная ответственность депутатов перед избирателями».

Как сообщает источник в политэлитах Чайковского, новая схема округов, которую будет готовить местный ТИК, будет презентована депутатам за 80 дней до выборов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

О том, что в Чайковском упразднят многомандатные округа, URA.RU сообщало в январе. Из-за сложностей с администрированием этой системы в 2018 году большинство в думе получил альянс КПРФ и ЛДПР, чуть было не сорвавший конкурс по выборам главы. Краевые власти уже начали консультации с местными промышленниками по новому составу думы.

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На заседании Чайковской думы 2 марта депутаты поменяли порядок собственного избрания. Вместо восьми многомандатных округов будет 25 одномандатных. Об этом сообщается на странице администрации Чайковского в соцсети «ВКонтакте». Предыдущей системой пользовалась оппозиция, которая благодаря ей получила большинство в думе в 2018 году. «В Устав Чайковского округа внесены изменения в части формирования избирательных округов. Многомандатные избирательные округа заменены на одномандатные. Это значит, что за каждым округом будет закреплен один народный избранник», — говорится в сообщении. По мнению мэрии, в результате изменения системы «повысится личная ответственность депутатов перед избирателями». Как сообщает источник в политэлитах Чайковского, новая схема округов, которую будет готовить местный ТИК, будет презентована депутатам за 80 дней до выборов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. О том, что в Чайковском упразднят многомандатные округа, URA.RU сообщало в январе. Из-за сложностей с администрированием этой системы в 2018 году большинство в думе получил альянс КПРФ и ЛДПР, чуть было не сорвавший конкурс по выборам главы. Краевые власти уже начали консультации с местными промышленниками по новому составу думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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