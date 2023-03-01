Власти протестного пермского города закрыли дорогу для оппозиции в местную думу

Депутаты Чайковской думы перед выборами поменяли местный устав

02 марта 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Депутаты поддержали поправки в местный Устав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании Чайковской думы 2 марта депутаты поменяли порядок собственного избрания. Вместо восьми многомандатных округов будет 25 одномандатных. Об этом сообщается на странице администрации Чайковского в соцсети «ВКонтакте». Предыдущей системой пользовалась оппозиция, которая благодаря ей получила большинство в думе в 2018 году. «В Устав Чайковского округа внесены изменения в части формирования избирательных округов. Многомандатные избирательные округа заменены на одномандатные. Это значит, что за каждым округом будет закреплен один народный избранник», — говорится в сообщении. По мнению мэрии, в результате изменения системы «повысится личная ответственность депутатов перед избирателями». Как сообщает источник в политэлитах Чайковского, новая схема округов, которую будет готовить местный ТИК, будет презентована депутатам за 80 дней до выборов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. О том, что в Чайковском упразднят многомандатные округа, URA.RU сообщало в январе. Из-за сложностей с администрированием этой системы в 2018 году большинство в думе получил альянс КПРФ и ЛДПР, чуть было не сорвавший конкурс по выборам главы. Краевые власти уже начали консультации с местными промышленниками по новому составу думы.

На заседании Чайковской думы 2 марта депутаты поменяли порядок собственного избрания. Вместо восьми многомандатных округов будет 25 одномандатных. Об этом сообщается на странице администрации Чайковского в соцсети «ВКонтакте». Предыдущей системой пользовалась оппозиция, которая благодаря ей получила большинство в думе в 2018 году. «В Устав Чайковского округа внесены изменения в части формирования избирательных округов. Многомандатные избирательные округа заменены на одномандатные. Это значит, что за каждым округом будет закреплен один народный избранник», — говорится в сообщении. По мнению мэрии, в результате изменения системы «повысится личная ответственность депутатов перед избирателями». Как сообщает источник в политэлитах Чайковского, новая схема округов, которую будет готовить местный ТИК, будет презентована депутатам за 80 дней до выборов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. О том, что в Чайковском упразднят многомандатные округа, URA.RU сообщало в январе. Из-за сложностей с администрированием этой системы в 2018 году большинство в думе получил альянс КПРФ и ЛДПР, чуть было не сорвавший конкурс по выборам главы. Краевые власти уже начали консультации с местными промышленниками по новому составу думы.