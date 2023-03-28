Кандидатов в мэры Куединского округа в Пермском крае определят в конце мая

Кандидатов на пост главы Куединского муниципального округа в Пермском крае определят в конце мая. Об этом сообщили в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
«Конкурс-испытание назначен на 25 мая 2023 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты местной Думы», — указано в сообщении.
Документы от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность в начале марта. Новым главой территории власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.
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