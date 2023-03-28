28 марта 2023

Кандидатов в мэры Куединского округа в Пермском крае определят в конце мая

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Заседание городской думы. Пермь, чиновники, совещание, обсуждение, переговоры, решение, лобби, назначение
Конкурс-испытание назначен на 25 мая Фото:

Кандидатов на пост главы Куединского муниципального округа в Пермском крае определят в конце мая. Об этом сообщили в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

«Конкурс-испытание назначен на 25 мая 2023 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты местной Думы», — указано в сообщении.

Документы от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность в начале марта. Новым главой территории власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.

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Кандидатов на пост главы Куединского муниципального округа в Пермском крае определят в конце мая. Об этом сообщили в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. «Конкурс-испытание назначен на 25 мая 2023 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты местной Думы», — указано в сообщении. Документы от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность в начале марта. Новым главой территории власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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