Кандидатов в мэры Куединского округа в Пермском крае определят в конце мая

29 марта 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Конкурс-испытание назначен на 25 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кандидатов на пост главы Куединского муниципального округа в Пермском крае определят в конце мая. Об этом сообщили в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. «Конкурс-испытание назначен на 25 мая 2023 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты местной Думы», — указано в сообщении. Документы от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность в начале марта. Новым главой территории власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.

Кандидатов на пост главы Куединского муниципального округа в Пермском крае определят в конце мая. Об этом сообщили в telegram-канале Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. «Конкурс-испытание назначен на 25 мая 2023 года. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты местной Думы», — указано в сообщении. Документы от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев официально покинул свою должность в начале марта. Новым главой территории власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова.