РЖД открыли станцию в ХМАО, которая не работала 25 лет

29 марта 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

РЖД возобновили работу станции Соболиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском (ХМАО) возобновили работу станции Соболиной, которую законсервировали в 1998 году. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Свердловская магистраль возобновила работу станции Соболиная (была законсервирована в 1998 году в период экономического спада) в городе Советском, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Это позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику, сокращать расходы, а в итоге — снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции», — говорится на сайте компании. Открытие Соболиной потребовалось из-за активного развития местных производственных площадок. Среди прочего по этим путям сможет работать предприятие «Югорского лесопромышленного холдинга». «В настоящее время на станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования», — добавляют в СвЖД. Ранее URA.RU рассказывало, что РЖД начнет кормить пассажиров из ХМАО как в самолетах. Еду планировалось готовить заранее, а в поезде ее лишь разогревать.

В Советском (ХМАО) возобновили работу станции Соболиной, которую законсервировали в 1998 году. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Свердловская магистраль возобновила работу станции Соболиная (была законсервирована в 1998 году в период экономического спада) в городе Советском, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Это позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику, сокращать расходы, а в итоге — снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции», — говорится на сайте компании. Открытие Соболиной потребовалось из-за активного развития местных производственных площадок. Среди прочего по этим путям сможет работать предприятие «Югорского лесопромышленного холдинга». «В настоящее время на станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования», — добавляют в СвЖД. Ранее URA.RU рассказывало, что РЖД начнет кормить пассажиров из ХМАО как в самолетах. Еду планировалось готовить заранее, а в поезде ее лишь разогревать.