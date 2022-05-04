Мэрия Екатеринбурга назвала дату отключения отопления

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому отопление в городе начнут отключать 11 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Алексей Орлов подписал постановление о сроках окончание отопительного сезона, начиная с 11 мая», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что в социальных учреждениях тепло будут отключать в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что свердловские энергетики уже начали подготовку к отключению тепла и опрессовкам в регионе. Первый этап опрессовок начнется 17 мая и продлится три дня. Однако энергетики заверяют, что работы будут проводится без отключения горячего водоснабжения.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому отопление в городе начнут отключать 11 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Алексей Орлов подписал постановление о сроках окончание отопительного сезона, начиная с 11 мая», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что в социальных учреждениях тепло будут отключать в последнюю очередь. Ранее сообщалось, что свердловские энергетики уже начали подготовку к отключению тепла и опрессовкам в регионе. Первый этап опрессовок начнется 17 мая и продлится три дня. Однако энергетики заверяют, что работы будут проводится без отключения горячего водоснабжения.