29 марта 2023

На пермский курорт «Губаха» проведут газ и канализацию за сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
В развитие «Губахи» вкладывается федеральный бюджет Фото:

В Пермском крае к объектам горнолыжного курорта «Губаха» построят газопровод и сети водоснабжения. На это власти выделяют почти 280 млн рублей, львиная часть из которых — средства федерального бюджета. Порядок распределения субсидий описан в опубликованном постановлении правительства Пермского края.

«Мероприятиями, на реализацию которых предоставляются субсидии, являются: строительство сетей водоснабжения и водоотведения к поселку Первомайскому и объектам Всесезонного курорта „Губаха“; строительство газопровода к Горнолыжному центру „Губаха“», — указано в документе на сайте правительства Пермского края. Кроме этого, деньги выделяются на подключение курорта к сетям газораспределения и электроснабжения. На эти цели в 2023 и 2024 годах планируется потратить 279,4 млн рублей. Из них 264,1 млн выделяется из федерального бюджета РФ.

Горнолыжный курорт «Губаха» в одноименном городе Пермского края популярен и за пределами региона. Здесь катаются знаменитости и министры. С недавнего времени курорт позиционируется как круглогодичный.

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В Пермском крае к объектам горнолыжного курорта «Губаха» построят газопровод и сети водоснабжения. На это власти выделяют почти 280 млн рублей, львиная часть из которых — средства федерального бюджета. Порядок распределения субсидий описан в опубликованном постановлении правительства Пермского края. «Мероприятиями, на реализацию которых предоставляются субсидии, являются: строительство сетей водоснабжения и водоотведения к поселку Первомайскому и объектам Всесезонного курорта „Губаха“; строительство газопровода к Горнолыжному центру „Губаха“», — указано в документе на сайте правительства Пермского края. Кроме этого, деньги выделяются на подключение курорта к сетям газораспределения и электроснабжения. На эти цели в 2023 и 2024 годах планируется потратить 279,4 млн рублей. Из них 264,1 млн выделяется из федерального бюджета РФ. Горнолыжный курорт «Губаха» в одноименном городе Пермского края популярен и за пределами региона. Здесь катаются знаменитости и министры. С недавнего времени курорт позиционируется как круглогодичный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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