На пермский курорт «Губаха» проведут газ и канализацию за сотни миллионов рублей

30 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В развитие «Губахи» вкладывается федеральный бюджет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае к объектам горнолыжного курорта «Губаха» построят газопровод и сети водоснабжения. На это власти выделяют почти 280 млн рублей, львиная часть из которых — средства федерального бюджета. Порядок распределения субсидий описан в опубликованном постановлении правительства Пермского края. «Мероприятиями, на реализацию которых предоставляются субсидии, являются: строительство сетей водоснабжения и водоотведения к поселку Первомайскому и объектам Всесезонного курорта „Губаха“; строительство газопровода к Горнолыжному центру „Губаха“», — указано в документе на сайте правительства Пермского края. Кроме этого, деньги выделяются на подключение курорта к сетям газораспределения и электроснабжения. На эти цели в 2023 и 2024 годах планируется потратить 279,4 млн рублей. Из них 264,1 млн выделяется из федерального бюджета РФ. Горнолыжный курорт «Губаха» в одноименном городе Пермского края популярен и за пределами региона. Здесь катаются знаменитости и министры. С недавнего времени курорт позиционируется как круглогодичный.

В Пермском крае к объектам горнолыжного курорта «Губаха» построят газопровод и сети водоснабжения. На это власти выделяют почти 280 млн рублей, львиная часть из которых — средства федерального бюджета. Порядок распределения субсидий описан в опубликованном постановлении правительства Пермского края. «Мероприятиями, на реализацию которых предоставляются субсидии, являются: строительство сетей водоснабжения и водоотведения к поселку Первомайскому и объектам Всесезонного курорта „Губаха“; строительство газопровода к Горнолыжному центру „Губаха“», — указано в документе на сайте правительства Пермского края. Кроме этого, деньги выделяются на подключение курорта к сетям газораспределения и электроснабжения. На эти цели в 2023 и 2024 годах планируется потратить 279,4 млн рублей. Из них 264,1 млн выделяется из федерального бюджета РФ. Горнолыжный курорт «Губаха» в одноименном городе Пермского края популярен и за пределами региона. Здесь катаются знаменитости и министры. С недавнего времени курорт позиционируется как круглогодичный.