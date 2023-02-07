07 февраля 2023

Глава пермского минкульта покаталась на лыжах и назначила дату «горного» фестиваля

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Алла Платонова отпуск провела активно Фото:

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в отпуске каталась на горных лыжах в Губахе. А сразу после этого провела в городе рабочую встречу, где, кроме прочего, назначили дату проведения XII фестиваля «Тайны горы Крестовой». Об этом она рассказала в соцсетях.

«В последнее воскресенье отпуска покатались в Губахе на лыжах… А уже в понедельник была здесь с рабочим визитом. На оргкомитете фестиваля решено, что он состоится в первую субботу июля», — пишет Платонова в Telegram.

О подробностях программы фестиваля будет известно позже. Но он точно откроется, как и всегда, на закате на Крестовой горе хребта Рудянский Спой. Фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводится в Губахе с 20212 года. Театры представляют свои постановки под открытым небом в окружении горного ландшафта. Здесь выступали артисты Пермского театра оперы и балета, Театра-Театра, балета Панфилова, Московского театра Алексея Рыбникова и другие.

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Министр культуры Пермского края Алла Платонова в отпуске каталась на горных лыжах в Губахе. А сразу после этого провела в городе рабочую встречу, где, кроме прочего, назначили дату проведения XII фестиваля «Тайны горы Крестовой». Об этом она рассказала в соцсетях. «В последнее воскресенье отпуска покатались в Губахе на лыжах… А уже в понедельник была здесь с рабочим визитом. На оргкомитете фестиваля решено, что он состоится в первую субботу июля», — пишет Платонова в Telegram. О подробностях программы фестиваля будет известно позже. Но он точно откроется, как и всегда, на закате на Крестовой горе хребта Рудянский Спой. Фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводится в Губахе с 20212 года. Театры представляют свои постановки под открытым небом в окружении горного ландшафта. Здесь выступали артисты Пермского театра оперы и балета, Театра-Театра, балета Панфилова, Московского театра Алексея Рыбникова и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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