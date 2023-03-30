Челябинцы массово выбрасывают натуральные шубы и дубленки

Шуб и дубленок настолько много, что их перестали считать после того, как цифра превысила 100 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Челябинска массово выбрасывают шубы из натурального меха, кожаные дубленки и чемоданы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Полетаево.

«Каждый день находим в смешанных потоках от одного до трех чемоданов. Шубы и дубленки уже перестали считать, их слишком много. Особенно удивляет, что очень много одежды из натуральных материалов и довольно неплохого качества, целые», — рассказали на полигоне ТБО.

За март среди мусора нашли более 100 предметов верхней одежды из меха и кожи, а также около 35 чемоданов. Появление верхней одежды в мусоре происходит каждую весну, но такого количества шуб и дубленок обычно не наблюдалось. Притом дорожные сумки попадали на полигон редко вне зависимости от сезона.

Сортировщики отметили рост качества выбрасываемых отходов. Картон и пластиковая тара стали чистыми, что повышает их шансы на вторичную переработку. Данный факт специалисты связали с установкой цветных контейнеров для первичной сортировки мусора. Емкости ставят, чтобы в них по отдельности можно было выбросить бумагу, пластик, стекло и металл.