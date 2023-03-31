31 марта 2023

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в жилом доме в Перми

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, пожар, пожарная охрана, огонь, пожарная безопасность
Пожар произошел в квартире жилого дома 1 апреля Фото:

Пермским огнеборцам удалось спасти мужчину при пожаре в многоквартирном доме по улице Старикова в краевой столице. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчерам 1 апреля в 00:22, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Было установлено, что происходит горение в комнате одной из квартир на пятом этаже жилого дома. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Огнеборцы при помощи спасательного устройства спасли мужчину», — написано на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание удалось ликвидировать через 13 минут после сообщения о происшествии. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

О том, что двух пермяков удалось спасти при пожаре на кухне в жилом доме, URA.RU писало ранее. Тогда пожарным также потребовалось применять спецсредства.

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Пермским огнеборцам удалось спасти мужчину при пожаре в многоквартирном доме по улице Старикова в краевой столице. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчерам 1 апреля в 00:22, рассказали в пресс-службе ведомства. «Было установлено, что происходит горение в комнате одной из квартир на пятом этаже жилого дома. До прибытия пожарной охраны самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Огнеборцы при помощи спасательного устройства спасли мужчину», — написано на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. Возгорание удалось ликвидировать через 13 минут после сообщения о происшествии. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. О том, что двух пермяков удалось спасти при пожаре на кухне в жилом доме, URA.RU писало ранее. Тогда пожарным также потребовалось применять спецсредства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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