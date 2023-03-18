Двух пермяков спасли после пожара на кухне в жилом доме

Сообщение о возгорании поступило в 15:32 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После пожара на кухне в квартире одного из домов по улице Рабочая в Перми здание самостоятельно покинули 25 человек, еще двоих пришлось спасть. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.

«18 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре. На происшествие реагировали 31 человек личного состава и девять единиц техники. Было установлено, что происходит горение в кухне в одной из квартир на 13-м этаже многоквартирного дома. При помощи спецустройства были спасены два человека», — пояснили в ведомстве. Еще 25 человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.