18 марта 2023
17 марта 2023

Двух пермяков спасли после пожара на кухне в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
Сообщение о возгорании поступило в 15:32 Фото:

После пожара на кухне в квартире одного из домов по улице Рабочая в Перми здание самостоятельно покинули 25 человек, еще двоих пришлось спасть. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.

«18 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре. На происшествие реагировали 31 человек личного состава и девять единиц техники. Было установлено, что происходит горение в кухне в одной из квартир на 13-м этаже многоквартирного дома. При помощи спецустройства были спасены два человека», — пояснили в ведомстве. Еще 25 человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

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После пожара на кухне в квартире одного из домов по улице Рабочая в Перми здание самостоятельно покинули 25 человек, еще двоих пришлось спасть. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю. «18 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре. На происшествие реагировали 31 человек личного состава и девять единиц техники. Было установлено, что происходит горение в кухне в одной из квартир на 13-м этаже многоквартирного дома. При помощи спецустройства были спасены два человека», — пояснили в ведомстве. Еще 25 человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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