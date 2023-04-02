Зюганов резко ответил на предложение секретаря СНБО Украины переименовать Севастополь

Севастополь благополучно переживет «коричневую нацистскую плесень». Так ответил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о переименовании города Севастополь. По его словам, только нацисты отличались страстью к переименованию городов.
«Переживет он и эту коричневую нацистскую плесень, ныне расползшуюся по братской Украине», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что киевская власть, подобно нацистским теориям идеолога Альфреда Розенберга, «отличается страстью к переименованию городов». Зюганов напомнил Украине, что уроки истории плохо учатся под руководством американских наставников из ЦРУ.
Ранее Данилов предложил Верховной раде Украины переименовать Севастополь, передает «Царьград». По словам политика, смена названия города нужна якобы для разрыва ассоциации с городом русской воинской славы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на планы Киева переименовать город.
Севастополь благополучно переживет «коричневую нацистскую плесень». Так ответил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о переименовании города Севастополь. По его словам, только нацисты отличались страстью к переименованию городов. «Переживет он и эту коричневую нацистскую плесень, ныне расползшуюся по братской Украине», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Он добавил, что киевская власть, подобно нацистским теориям идеолога Альфреда Розенберга, «отличается страстью к переименованию городов». Зюганов напомнил Украине, что уроки истории плохо учатся под руководством американских наставников из ЦРУ. Ранее Данилов предложил Верховной раде Украины переименовать Севастополь, передает «Царьград». По словам политика, смена названия города нужна якобы для разрыва ассоциации с городом русской воинской славы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на планы Киева переименовать город.