02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Жителей Пермского края пригласили в паломнический тур до Соловков

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., церковь, паломники, религия, православие
Паломники за время тура побывают в нескольких городах России, где посетят монастыри Фото:

Жители Пермского края смогут отправиться в большой паломнический тур до Соловецкого монастыря. Организатором тура является паломнический отдел Соликамской епархии, сообщается на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Большой паломнический тур по крупнейшим святыням России готовится и пройдет с 16 по 30 июня по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы.

Стоимость тура — 45 тысяч рублей. В нее включены расходы на трансфер и проживание. Паломничество будет сопровождать медицинский работник. Путешественники побывают в Казани, Боголюбово, Иваново, Ярославле, Санкт-Петербурге, Пскове, посетят Соловецкие и Валаамские острова, а также несколько монастырей.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Свердловской области решили организовать взаимный туризм с Иорданией. На территории Королевства есть несколько библейских мест, которые привлекают паломников со всего мира.

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Жители Пермского края смогут отправиться в большой паломнический тур до Соловецкого монастыря. Организатором тура является паломнический отдел Соликамской епархии, сообщается на странице епархии в соцсети «ВКонтакте». «Большой паломнический тур по крупнейшим святыням России готовится и пройдет с 16 по 30 июня по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы. Стоимость тура — 45 тысяч рублей. В нее включены расходы на трансфер и проживание. Паломничество будет сопровождать медицинский работник. Путешественники побывают в Казани, Боголюбово, Иваново, Ярославле, Санкт-Петербурге, Пскове, посетят Соловецкие и Валаамские острова, а также несколько монастырей. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Свердловской области решили организовать взаимный туризм с Иорданией. На территории Королевства есть несколько библейских мест, которые привлекают паломников со всего мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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