Жителей Пермского края пригласили в паломнический тур до Соловков

Жители Пермского края смогут отправиться в большой паломнический тур до Соловецкого монастыря. Организатором тура является паломнический отдел Соликамской епархии, сообщается на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».
«Большой паломнический тур по крупнейшим святыням России готовится и пройдет с 16 по 30 июня по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы.
Стоимость тура — 45 тысяч рублей. В нее включены расходы на трансфер и проживание. Паломничество будет сопровождать медицинский работник. Путешественники побывают в Казани, Боголюбово, Иваново, Ярославле, Санкт-Петербурге, Пскове, посетят Соловецкие и Валаамские острова, а также несколько монастырей.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Свердловской области решили организовать взаимный туризм с Иорданией. На территории Королевства есть несколько библейских мест, которые привлекают паломников со всего мира.
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