Ответственный за мобилизацию получил перед отставкой награду от челябинского губернатора

Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев, который уходит в отставку с 26 апреля, награжден за формирование резерва для нужд обороны. Постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации
«За личный вклад в формирование и реализацию на территории Челябинской области государственного мобилизационного резерва для нужд обороны наградить знаком отличия „За заслуги перед Челябинской области“ Малышева Сергея Яковлевича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Малышев руководил комитетом с 2014 года, до этого он был заместителем председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.
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