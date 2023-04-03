Ответственный за мобилизацию получил перед отставкой награду от челябинского губернатора

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер вручил знак «За заслуги перед Челябинской областью» главе мобилизационного комитета Фото:

Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев, который уходит в отставку с 26 апреля, награжден за формирование резерва для нужд обороны. Постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации

«За личный вклад в формирование и реализацию на территории Челябинской области государственного мобилизационного резерва для нужд обороны наградить знаком отличия „За заслуги перед Челябинской области“ Малышева Сергея Яковлевича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Малышев руководил комитетом с 2014 года, до этого он был заместителем председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.

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Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев, который уходит в отставку с 26 апреля, награжден за формирование резерва для нужд обороны. Постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации «За личный вклад в формирование и реализацию на территории Челябинской области государственного мобилизационного резерва для нужд обороны наградить знаком отличия „За заслуги перед Челябинской области“ Малышева Сергея Яковлевича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Малышев руководил комитетом с 2014 года, до этого он был заместителем председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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