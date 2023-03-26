26 марта 2023

Челябинский губернатор уволил ответственного за мобилизацию

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Сергей Малышев покинет свой кабинет в конце апреля Фото:

Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев уходит в отставку. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на интернет-портале официальной информации.

Малышев руководил комитетом с 2014 года. До назначения занимал должность заместителя председателя ведомства.

Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.

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Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев уходит в отставку. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на интернет-портале официальной информации. Малышев руководил комитетом с 2014 года. До назначения занимал должность заместителя председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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