Челябинский губернатор уволил ответственного за мобилизацию

Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев уходит в отставку. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер.
«Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на интернет-портале официальной информации.
Малышев руководил комитетом с 2014 года. До назначения занимал должность заместителя председателя ведомства.
Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.
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