Челябинский губернатор уволил ответственного за мобилизацию

27 марта 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Сергей Малышев покинет свой кабинет в конце апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев уходит в отставку. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на интернет-портале официальной информации. Малышев руководил комитетом с 2014 года. До назначения занимал должность заместителя председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.

Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев уходит в отставку. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на интернет-портале официальной информации. Малышев руководил комитетом с 2014 года. До назначения занимал должность заместителя председателя ведомства. Комитет координирует мероприятия, связанные с мобилизационным развертыванием и выполнением мобилизационных планов. Также в его компетенцию входит защита сведений, составляющих государственную тайну.