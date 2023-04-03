В Свердловскую область прилетели цапли. Видео

04 апреля 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Цапли прилетели в район реки Чусовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в районе реки Чусовой заметили цапель. Очевидец снял птиц на видео. «Они вернулись. Фотограф Владимир Коцюба-Белых побывал на Чусовой и снял своих любимых героинь — цапель», — рассказали в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На видео можно увидеть, как птицы садятся на верхушки деревьев. «Посмотрите на этих невероятных птиц и поверьте, что все будет хорошо», — добавили в telegram-канале.

В Свердловской области в районе реки Чусовой заметили цапель. Очевидец снял птиц на видео. «Они вернулись. Фотограф Владимир Коцюба-Белых побывал на Чусовой и снял своих любимых героинь — цапель», — рассказали в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На видео можно увидеть, как птицы садятся на верхушки деревьев. «Посмотрите на этих невероятных птиц и поверьте, что все будет хорошо», — добавили в telegram-канале.