03 апреля 2023

В Свердловскую область прилетели цапли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район карьера "Шемур". Свердловская область, Североуральск, зима, зимний лес, природа урала, горная местность, горы
Цапли прилетели в район реки Чусовой Фото:

В Свердловской области в районе реки Чусовой заметили цапель. Очевидец снял птиц на видео.

«Они вернулись. Фотограф Владимир Коцюба-Белых побывал на Чусовой и снял своих любимых героинь — цапель», — рассказали в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

На видео можно увидеть, как птицы садятся на верхушки деревьев. «Посмотрите на этих невероятных птиц и поверьте, что все будет хорошо», — добавили в telegram-канале.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области в районе реки Чусовой заметили цапель. Очевидец снял птиц на видео. «Они вернулись. Фотограф Владимир Коцюба-Белых побывал на Чусовой и снял своих любимых героинь — цапель», — рассказали в telegram-канале «Ревдинский рабочий». На видео можно увидеть, как птицы садятся на верхушки деревьев. «Посмотрите на этих невероятных птиц и поверьте, что все будет хорошо», — добавили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...