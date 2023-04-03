Цапли прилетели в район реки Чусовой
В Свердловской области в районе реки Чусовой заметили цапель. Очевидец снял птиц на видео.
«Они вернулись. Фотограф Владимир Коцюба-Белых побывал на Чусовой и снял своих любимых героинь — цапель», — рассказали в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
На видео можно увидеть, как птицы садятся на верхушки деревьев. «Посмотрите на этих невероятных птиц и поверьте, что все будет хорошо», — добавили в telegram-канале.
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