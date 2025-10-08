Тело нашли спустя сутки после пропажи
В районе поселка Махнево (Свердловская область) нашли мертвым 27-летнего Александра Зимина, который загадочно пропал накануне. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста в соцсетях волонтеров.
Подробности произошедшего не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
