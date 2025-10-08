Суд закрыл компанию, отравившую школьников в Екатеринбурге

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга временно закрыл компанию «Каскад», организовавшую питание учеников 122-й школы, где случилось массовое отравление. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд пришел к выводу о виновности ООО „Каскад“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Деятельность предприятия на пищеблоке школы на ул. Ангарской, 54А, приостановлена на 12 суток», — пояснили в инстанции.
Решение было принято на основании итогов проверки Роспотребнадзора школьного пищеблока. Санврачи выявили, что сотрудников допускали к работе без медосмотра, генуборки проводились некачественно, а также отсутствовала маркировка продукции.
На рвоту и температуру ученики пожаловались 30 сентября. Инцидент обсуждался в родительском чате. При этом в самой школе URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». Позже у одного из школьников зафиксировали норовирус.
