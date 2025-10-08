Суд закрыл компанию, отравившую школьников в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение принял Железнодорожный районный суд
Решение принял Железнодорожный районный суд Фото:

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга временно закрыл компанию «Каскад», организовавшую питание учеников 122-й школы, где случилось массовое отравление. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд пришел к выводу о виновности ООО „Каскад“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Деятельность предприятия на пищеблоке школы на ул. Ангарской, 54А, приостановлена на 12 суток», — пояснили в инстанции.

Решение было принято на основании итогов проверки Роспотребнадзора школьного пищеблока. Санврачи выявили, что сотрудников допускали к работе без медосмотра, генуборки проводились некачественно, а также отсутствовала маркировка продукции.

На рвоту и температуру ученики пожаловались 30 сентября. Инцидент обсуждался в родительском чате. При этом в самой школе URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». Позже у одного из школьников зафиксировали норовирус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга временно закрыл компанию «Каскад», организовавшую питание учеников 122-й школы, где случилось массовое отравление. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. «Суд пришел к выводу о виновности ООО „Каскад“ в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Деятельность предприятия на пищеблоке школы на ул. Ангарской, 54А, приостановлена на 12 суток», — пояснили в инстанции. Решение было принято на основании итогов проверки Роспотребнадзора школьного пищеблока. Санврачи выявили, что сотрудников допускали к работе без медосмотра, генуборки проводились некачественно, а также отсутствовала маркировка продукции. На рвоту и температуру ученики пожаловались 30 сентября. Инцидент обсуждался в родительском чате. При этом в самой школе URA.RU заявили, что «никакого отравления нет, и ситуация штатная». Позже у одного из школьников зафиксировали норовирус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...