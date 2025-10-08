Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
21:02
Совфед найдет способ сократить число разводов в России
21:00
Задержание главного судебного пристава, гибель детей и выпавшая пенсионерка: главное в Кургане за 8 октября
20:59
Супруга застреленного Александра Супоницкого пыталась спасти от пожара его убийцу
«Бесполезных людей у нас нет»
20:56
ПВО уничтожила угрозу БПЛА в Свердловской области
20:56
Глава венгерского МИД назвал премьера Польши защитником террористов
20:54
Французский игрок «Трактора» рассказал о любви в Челябинске
Трамп придумал, как давить на Россию с помощью ракет Tomahawk: главное об СВО к 8 октября
20:48
Инсталляция с фуршетом и кино про дирижера Курентзиса: куда сходить в Перми в выходные
20:46
Расстрелянный архитектор проектировал загородный дом для своего убийцы
20:46
Физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
20:45
Антистресс-вечеринка, Гарри Поттер и финансовая игра: что ждет челябинцев на выходных. Афиша
20:44
Путин прилетел в Таджикистан
20:40
В ЯНАО ИЖС составило почти половину от общего строительства жилья
Как школьники отдыхают в 2025-2026 учебном году: расписание для всех форм обучения. Инфографика
20:35
Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае
20:35
В курганской ЛДПР назначили нового руководителя. Фото
20:33
Поиски пловца Свечникова в Турции не принесли результатов
Отчисление с бюджета, программы наставничества: что может измениться для студентов-медиков с 2026 года
20:30
Гитары, джинн и дождь из денег: чем заняться в Нижневартовске на выходных
20:27
Мизулина предложила закрепить право на отказ от использования интернета
20:25
В Минпромторге рассказали, что будет с автокредитами и автолизингом в 2026 году
«Будете ли вы грустить, если вас застрелят»: новые подробности об убийце архитектора Супоницкого и трагедии
20:23
Россияне смогут бесплатно обратиться к юристам через «Госуслуги»
20:21
Долги экс-владельца фабрики «А.Коркунов» в 609 млн рублей выплатит третье лицо
20:20
Сургутяне смели билеты на культовый балет
Угроза нацбезопасности: почему Россия разорвала с США соглашение по утилизации плутония, что это такое
20:20
Кандидат наук, старожил полпредства: биография свердловского экс-министра, устроившегося в крупный холдинг
20:19
Роботы для доставки и минирования: Белоусову показали новую технику на базе в Таджикистане перед учениями ОДКБ
20:15
«Вы как тут живете?»: глава Сургута раскрыл, как визит губернатора обеспечил рекордный бюджет на ремонт дорог
В Петербурге на глазах у 10-летней дочери застрелили архитектора Супоницкого: подробности трагедии. Фото
20:15
В ЯНАО за неделю заметно подорожала мороженая рыба
20:15
Экс-министр стал «кадровиком» в крупном уральском холдинге
20:14
Россиянам рассказали о работе карты Visa и MasterCard в России
Уральские кардиологи единогласно встали на защиту Яна Габинского
20:11
Украина надеется получить 50 млрд долларов от ЕС
20:11
Чем хороша бедная Азия и плоха Калифорния: тюменский турагент о современной индустрии путешествий
20:11
Умер начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин
«Пинком в армию»: рэпер Макан готовится к службе — как развивалась его история с уклонением
20:10
Более тысячи посылок гуманитарной помощи направили тюменцы в Курск и Белгород
20:10
Чайковский, Циммер и три апельсина: как провести выходные в Ханты-Мансийске
20:08
В России вырос спрос на трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья
Десятки дронов в Белгородской области, трое погибших и разрушенные здания: новые подробности атаки ВСУ. Фото
20:07
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 11 человек
20:03
Поджигатель дома в Курганской области, где погибли дети и бабушка, признался в преступлении. Фото, видео
20:02
Возбуждено дело после избиения 16-летней свердловчанки толпой
Зима-сюрприз: какую погоду ждать россиянам в зимние месяцы 2025-2026. Инфографика
20:01
В Москве мужчина пришел в детский сад и завалился спать
20:00
Депутат гордумы Челябинска сдаст мандат ради кресла главы района
20:00
Пермские спортсмены стали чаще уходить в другие регионы
Visa и Mastercard могут отключить в России: нужно ли менять карты и в чем причина решения
19:58
Европарламент поддержал запрет называть бургерами и стейками продукты без мяса
19:58
Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников в трех приграничных областях
19:54
В Перми запустили отопление во всех детских садах, школах и больницах
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
19:54
Танки, снайперы и разведка: топ-10 лучших фильмов о войне в духе «Августа»
19:54
Число раненых при обстреле белгородского поселка возросло до 11
19:46
Президент Колумбии обратился к Зеленскому из-за плохого отношения к наемникам
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
19:41
Челябинцам предлагают отпраздновать Новый год в Египте
19:40
Школьника передали медикам из-за игрового видео со стрельбой
19:39
Раскрыта предварительная версия убийства архитектора Супоницкого
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ, есть погибшие: что известно о ночной атаке
19:36
Суд Сочи национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата ГД Юрия Напсо
19:31
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Супоницкого
19:30
Курганские пенсионеры побывали на международном мероприятии в Северной Корее. Фото
Что делать при атаке дронов: меры защиты и возмещение ущерба
19:28
Тюменские фонтаны начали готовить к зиме
19:28
Гребенщиков* предстанет перед судом за нарушение закона об иноагентах
19:28
Спортивный журналист скончался в результате несчастного случая на фестивале
Трамп решил не поздравлять Путина с днем рождения: как лидеры РФ и США взаимодействовали раньше
19:24
Острый дефицит сеньоров: тюменским IT-компаниям не хватает квалифицированных кадров. Инсайд
1
19:21
В России создадут механизм оформления ипотеки для цифровых финансовых активов
19:20
Появилось опровержение о концерте Канье Уэста в Москве
19:18
Ограничения мобильного интернета сняли в Свердловской области
19:14
РЖД начали использовать новые спальные вагоны с двухметровыми полками, душевой и экранами
19:13
Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса в тюрьму
19:07
Петербургского архитектора могли убить из-за 3,6 миллионов долларов
19:07
Минобороны РФ: ВСУ лишились редчайшей израильской РЛС RADA в зоне СВО
19:00
«Слезы избирателей»: единоросс из ХМАО поразил презентацией к конкурсу «Народный депутат». Скрин
19:00
С экс-владельцев национализированного ЮГК суд взыскал 783 млн рублей
18:58
На Западе развернута кампания по запугиванию граждан Беларуси
1
18:56
Как правильно носить кокошник: топ стильных образов
2
18:56
Суд закрыл компанию, отравившую школьников в Екатеринбурге
18:54
Житель ХМАО пожаловался на отравление в популярной сети фастфуда
18:54
В Афганистане ограничили доступ к соцсетям Instagram*, Facebook* и Snapchat
18:50
Ветеран Афганистана подал третий иск против Пугачевой
18:49
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по предписанию Роскомнадзора
18:49
ЕВРАЗ запустил масштабную модернизацию технологий на производстве
18:46
Канье Уэст выступит в Москве перед Новым годом
18:44
ЕК настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Россией и Белоруссией
18:42
Бывший свердловский полицейский Фишер обвиняется во взятке щебнем
1
18:41
В ХМАО экс-главу поселка будут судить за стрельбу из-за бойфренда дочери
18:40
Какие праздники отмечают 9 октября 2025: что можно и нельзя делать в этот день
18:40
Организаторы убийства генерала Кириллова переправили взрывчатку из Польши
18:38
Захарова заявила, что будет, если Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk
18:34
Новак оценил ситуацию с топливным рынков в России
18:34
Россияне пожаловались на сложности с попаданием в Южную Корею
18:30
Суд в Париже может освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина
18:30
В ГД приняли решение об увеличении пособия при рождении ребенка
2
18:30
Учредителя пермского телефонного завода хотят отправить в колонию на восемь лет
18:29
«Падения цен не будет»: какие изменения ждут рынок недвижимости в Челябинске до Нового года
1
18:27
В Тюменской области будут судить криминального авторитета, входящего в ОПГ «смотрящего» за Тюменью
18:27
Без вести пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото
18:25
В Узбекистане сократят более 2 тысяч чиновников из-за внедрения ИИ
18:25
Почему на месте лога в Тюмени не нужно строить ботанический сад: мнение ландшафтного дизайнера
18:17
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета РФ до 2028 года
18:17
Амбассадор разбитых сердец раскачает Дворец спорта в Екатеринбурге
18:14
Соседи погибшего питерского архитектора раскрыли тактику его убийцы
18:12
В Кургане подростки на мотоциклах гоняют по ЦПКиО. Видео
3
18:11
В МИД возмутились отказом Австралии выдать визы делегации «Роскосмоса»
18:11
Бразилия категорично ответила России о перспективах совместных матчей по футболу
2
18:10
В России хотят повысить штрафы за нарушения при выпасе скота
18:10
«Он — кровавый убийца»: родные ополчились на обвиняемого в убийстве медсестры из Екатеринбурга
18:10
Курган украшает школы и спортобъекты: фестиваль стрит-арта выходит на новый уровень. Фото, видео
18:10
Какими курганскими фирмами владеют иностранные инвесторы
8
18:08
Челябинка, выпавшая из окна высотки, скончалась
18:07
Raiffeisen настаивает на снятии санкций со своей «дочки»
18:07
В Пермском крае массово отключат телевидение и радио
18:06
Могилы на историческом тюменском кладбище завалили спиленными деревьями. Фото, видео
18:02
Автовладельцы могут не успеть растаможить китайские машины до повышения утильсбора
18:01
Толпа подростков избила 16-летнюю ученицу свердловского колледжа
18:00
Курганские артисты выступят для жителей Казахстана
18:00
«Большая проблема — тренеры»: президент пермской спортивной федерации о детях, ценах и забеге на трамплин
17:59
В Индии сиропом от кашля отравились 20 детей
17:56
Захарова высмеяла Запад за огромное количество бездарных форумов по Украине
17:53
Правительство сократило квоту на временное проживание для иностранцев в 2026 году
17:51
ВСУ атаковали брянское село Хинель
17:49
Губернатор ЯНАО предложил внедрить контроль средней скорости в УрФО
17:47
Новак сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов в России
17:44
Картаполов поддержал желание граждан Кубы помочь России в СВО
17:43
В Троицке на 103-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны
17:40
Цирковое шоу и гастроли театра Олега Табакова: культурные события в Салехарде и Лабытнанги
17:38
В Москве задержали маньяка за попытку изнасиловать девушку в Лефортовском парке
17:38
Зарплата курьеров в ХМАО превысила 135 тысяч рублей
17:37
Греф в шутку предложил заняться монополией «Яндекса»
17:36
Алло, у нас купите: куда тюменцы могут пожаловаться на телефонный спам
17:35
Соцфонд России озвучил средний размер пенсии в 2026 году
2
17:30
Больше половины пермячек согласны на свидание с продавцами на маркетплейсах
17:30
В Тюмени оператора связи наказали за незаконную рекламу
17:28
Кобахидзе обвинил Запад в поддержке попытки силового захвата власти в Грузии
17:27
Mash: Пугачеву отключили от системы ОМС в России, ее полис аннулирован
17:27
В Перми по делу о взятке купюрами «Банка приколов» допросили важного свидетеля
17:27
В Екатеринбурге арестовали рецидивиста за чудовищное убийство медсестры
17:26
Стала известна стоимость занятий спортом у детей в Пермском крае
17:26
Первая леди Франции показала средний палец
17:23
Расследование убийства генерал-лейтенанта Кириллова завершено
17:23
Торгово-деловой комплекс на месте дома быта «Сибирь» в Тюмени откроется через месяц
1
17:22
В Раде не хватило желающих выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
1
17:20
Не для большой семьи: курганский депутат Госдумы объяснил, почему Lada Vesta снижает рождаемость. Видео
4
17:20
Концерт «Югры-Классик», иммерсивный спектакль и творческая лаборатория: куда сходить в Ноябрьске на выходных
17:17
Челябинский экс-депутат, обманувший Росатом, устраивает новую жизнь на свободе
17:15
Кадыров поблагодарил Путина за награждение внучки первого президента Чечни
17:14
Захарова рассказала о поддержке Украиной терроризма в Сахаро-Сахельском регионе
17:14
В храм Ханты-Мансийска привезут одну из главных христианских реликвий
17:13
Погладить барса и сделать селфи с орангутаном: в Пермском зоопарке открыли выставку и павильон. Фото
17:12
Вдова убитого генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области
17:11
Власти Ямала пересмотрели должностные оклады работников соцобслуживания
17:11
Что означают сигналы и как действовать свердловчанам при угрозе атаки БПЛА
17:11
Наташа Королева решила похудеть ради Тарзана
17:10
Жители Ямала критично оценивают работу муниципальных депутатов. Инфографика
1
17:08
Убитый пермский следователь Евгений Середкин признан банкротом
17:05
На выставке «Золотая осень» стартовал конкурс РСВ «Лидеры АПК»
17:04
Захарова обвинила НАТО и ЕС в соучастии в атаках на ЗАЭС
17:03
В МИД РФ оценили идею о выплате Россией репараций Украине
17:01
Росстат определил город ХМАО с самыми дорогими ресторанами
1
17:01
Курганские власти отправили 300 ударных дронов на СВО
2
17:00
Reuters: послы ЕС размышляют об отказе от нефти и газа РФ к 2028 году
1
17:00
В Пермском крае насчитали больше 7 тысяч безработных
17:00
Мэр Кургана Науменко запланировал усиление департаментов администрации. Инсайд
17:00
Челябинский «Трактор» даст бой казахстанскому «Барысу»
1
17:00
Встречи со звездами, музыка 2000-х, квиз: афиша на выходные в Новом Уренгое и Надыме
16:57
США оценили покупку российской нефти Индией
1
16:55
ГП попросила национализировать все 40 отелей «Мартон» по делу Момотова
16:55
Дело челябинского экс-банкира Скаленко обрастает новыми эпизодами
16:53
В Польше в ноябре запустят программу всеобщей военной подготовки
16:52
Едой с плесенью кормили детей в тюменской гимназии
16:50
«Я кричу: «Макан», вы кричите: «Годен»»: как в соцсетях шутят об уходе рэпера в армию — лучшие мемы
16:49
Обвиняемый в чудовищном убийстве медсестры из Екатеринбурга попросился на СВО
16:47
Купить можно, ездить нельзя: в Курган привезли один экземпляр автомобиля «Москвич-8»
16:47
Экс-судья Момотов мог использовать статус для прикрытия проституции в отелях
16:47
В Пермском крае снят режим беспилотной опасности
16:47
Банкротство наследника: что известно о тюменской мебельной фабрике, закрывающей магазины
16:46
Шадринские спортсмены завоевали медали на Первенстве России по тяжелой атлетике. Фото
16:45
Суд ХМАО отправил под домашний арест коммунальщика, обвиняемого во взятках
16:45
Освобождал Белоруссию и стал прообразом памятнику участковому: в ЯНАО простились с ветераном Шакуровым
16:39
Желающих уехать из России людей стало значительно меньше
2
16:38
Пермский ученый развеял миф о пользе и вреде лапши быстрого приготовления
16:38
Сотовой компании грозит миллионный штраф за спам на телефон жительнице Кургана
16:37
ЛДПР выступила против спонсирования Курганской области Тюменью
16:36
Челябинцы скупают подешевевшие новые автомобили популярных марок
16:35
Рябков забил тревогу из-за стремительного разрушения российско-американских отношения
16:34
Что известно о задержанном начальнике УФССП по Курганской области Уваровой
16:33
В Госдуме в первом чтении приняли проект о целевых договорах студентов-медиков
16:30
На Ямале простились с последним ветераном-фронтовиком Великой Отечественной войны. Фото
16:28
«Она меня оскорбляла»: обвиняемый в убийстве медсестры из Екатеринбурга высказался
16:26
Долг Лерчек перед налоговой взлетел почти в шесть раз
16:23
Потерявшийся школьник из ХМАО нашелся в Тюмени
1
16:22
Microsoft планирует зарегистрировать товарный знак в России
16:22
Челябинка выжила при падении с огромной высоты
16:21
Екатеринбуржец лишился дорогущих часов после отдыха в популярных банях
16:18
МВД разъяснило блокировку банковских карт мигрантов
16:15
Туманное утро прогнозируется в Кургане и Шадринске
16:14
В России придумали способ повысить качество здравоохранения
16:13
В Курганскую детскую поликлинику трудоустроилось 29 новых специалистов
16:12
Из России выдворили 4,5 тысяч иностранцев с опасными инфекциями
16:11
Пермские власти требуют снести автомастерскую в Индустриальном районе
16:09
Володин жестко ответил всем желающим использовать Россию
16:09
В Москве выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов
16:09
Свердловских заводчан лишили зарплат на миллионы рублей
16:06
Мишустин: внутренний рынок России полностью обеспечен продовольствием и сырьем
16:06
В Новосибирске горит торгово-производственный склад
1
16:05
Жена Плющенко: фигурное катание - мазохизм за собственные деньги
16:01
Премьер-министр Грузии призвал США осудить попытку свержения власти в стране
16:01
Заключенные из ЯНАО представили киноработу на фестивале в Челябинске
16:00
Экс-мэр Назарово арестован по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей
16:00
Мишустин назвал важнейшую национальную цель России
16:00
Экс-помощница Ройзмана* родила ребенка в день рождения Путина. Скрин
15:56
Россия названа угрозой национальной безопасности Молдавии
15:53
Совфед сократил сроки лицензирования управляющих компаний
15:53
Силовики задержали главного судебного пристава Курганской области Уварову
1
15:53
Политические конфликты срывают назначение мэра областной столицы
15:53
Разваливающийся особняк Миллера в центре Екатеринбурга выставили на торги. Фото
15:52
Сгоревшая церковь и полеты в гробу: чертовщина и легенды, окружавшие съемки «Вия»
15:51
Во Франции парламент принял решение по импичменту Макрона
15:50
Винокур и Театр пародий устроят феерию юмора на сцене филармонии в Кургане. Афиша
15:46
Политолог Кориненко: Молдавия подтвердила курс на милитаризацию
15:46
Против блогера Павла Сюткина возбуждено уголовное дело
15:45
Пермяку приходилось за свой счет покупать таблетки, которыми его не смогла обеспечить больница
15:43
Экс-судья Верховного суда нанес государству ущерб в 500 миллионов рублей
15:41
Мошенники стали использовать курьеров, чтобы обманывать тюменцев на деньги
15:41
У российских бойцов появится шлем с искусственным интеллектом
15:40
Обвиняемого во взяточничестве курганского экс-чиновника отпустят из-под стражи
15:39
Волгоградский аэропорт временно ограничил свою работу
15:38
Зеленский обозвал депутатов своей фракции деструктивными дебилами
15:37
Цены на челябинские новостройки выросли до 8,6 млн рублей за объект
1
15:36
Народные приметы на 9 октября 2025: что нельзя делать в день Иоанна Богослова
15:35
Shot: убийца архитектора из Петербурга специально заселился в его дом
15:35
Застреливший архитектора Супоницкого поставил его на колени перед убийством
15:34
В ХМАО суд заставил больницу бесплатно вставить зубы инвалиду
15:33
Рестораторы Москвы и Екатеринбурга столкнулись с неожиданной проблемой
15:32
В интернете появился фейк о запрете выезда россиян в страны НАТО
15:29
Россия разорвала соглашение с США об утилизации плутония
15:27
Baza: убийца архитектора Супоницкого был фигурантом дела об отмывании денег
15:27
Генпрокуратура: в отелях Marton компаньона Момотова организовывали проституцию
15:25
Стал известен мотив пермячки, которая молотком убила пенсионерку на Гайве
15:21
В Тюмени разоблачили схему помощи мигрантам по сдаче экзамена на знание русского языка
1
15:18
Жена убитого архитектора Супоницкого не знала убийцу своего мужа
15:15
Ямальцы недооценили эффективность мэров Колодина и Трапезникова
15:13
Израиль и ХАМАС передали друг другу списки заложников
15:11
Замглавы Ельцин Центра не смогла обжаловать штраф за дискредитацию армии
15:10
Мэрия Кургана прокомментировала ЧП с перцовкой в элитной гимназии
15:09
Фадеев заявил, что фетва ДУМ о курьерах противоречит Конституции РФ
1
15:08
Росавиация планирует заменить двигатели у российских Superjet
1
15:07
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
1
15:07
Теперь можно доехать быстрее: в Кургане изменили схему движения по маршруту в сторону дач. Фото
2
15:06
Синоптики предупредили о сильном ветре в нескольких районах Ямала
15:04
Греф едва не поругался с Набиуллиной в спорах о «бадминтоне» в экономике
1
15:03
Кокошник, фиолетовые волосы и пирсинг: в каком виде можно и нельзя ходить в школу
18
15:02
Возбуждено уголовное дело об убийстве архитектора в Петербурге
15:01
Глава Сбербанка предупредил о падении прибыльности банковского сектора в 2025 году
1
15:00
Челябинских детей на выходных зовут сделать торт по мему «Окак» и сходить на японский фестиваль. Афиша
14:58
Орангутан Билл из пермского зоопарка согласился на селфи с фотографом URA.RU. Фото, видео
14:55
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
14:54
Суд отказался закрыть процесс об изъятии имущества у отставного судьи ВС Момотова
14:54
Россия ответила Молдавии на обвинения в угрозе национальной безопасности
14:48
Экс-судья ВС РФ Момотов оказывал протекцию главе Краснодарского краевого суда
1
14:48
Силовики сделали заявление на фоне ограничений интернета в Свердловской области
2
14:48
Екатеринбуржцев готовят к росту цен в ресторанах
14:45
El Mundo: несколько стран ЕС против использования активов России
14:44
Звездопад Дракониды 8 октября 2025: когда смотреть, как повлияет и что нельзя делать
14:42
Чиновник из Сургута погиб в зоне СВО
14:41
Родственники убитого в Петербурге архитектора опровергли версию о конфликте
14:40
В Белгородской области житель ранен из-за детонации дрона
14:40
Ямальцы выбрали лучших глав муниципалитетов: кто лидер и аутсайдер рейтинга. Инфографика
14:36
Число пострадавших от удара по Белгородской области увеличилось до десяти
14:36
В Екатеринбурге презентовали уникальный санаторий в Сочи от крупного застройщика
14:35
Россия жестко ответит на запрет передвижения дипломатов в ЕС
14:33
Стали известны подробности про убийцу архитектора Супоницкого
14:33
Картаполов предупредил США о жесткой реакции на отправку «Томагавков» Украине
14:32
Стали известны подробности смерти женщины у подъезда в Заозерном районе Кургана. Видео
1
14:29
Пермский депутат пошел в прокуратуру из-за отказа полиции наказать владельца бойцовых собак
14:25
В Белгородской области подразделения «Орлан» и «Барс-Белгород» ликвидировали десятки БПЛА
14:23
Трамп приглашен в Египет для соглашения по урегулированию конфликта в Газе
14:23
На Ямале утвердили программу развития Большого Приуралья до 2030 года
14:21
Спикера свердловского заксо Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ
14:18
Больше половины свердловских компаний готовы к сотрудникам без образования
14:17
Житель ХМАО купил лотерейный билет за 300 рублей и стал миллионером
1
14:15
В Кургане закрывается крупный гипермаркет одежды и обуви из Китая
3
14:14
В МИД РФ призвали США отрезветь
14:14
Курганские инспекторы помогли осужденному трудоустроиться в Екатеринбурге
14:13
Российские войска уничтожили украинские формирования
14:13
Курганцы смогут проверить уровень своей статистической грамотности
14:11
В МИД РФ рассказали об ответе США на предложение по вооружениям
14:09
Минобороны заявило об освобождении Новогригоровки в Запорожской области
14:05
В Петербурге застрелили известного архитектора на глазах у дочери
2
14:05
Пермские власти хотят резко увеличить штраф за неоплаченную парковку
14:04
В Челябинске и Сатке откроются выставки Русского музея
14:04
Закончилось банкротство структуры челябинского правительства
1
14:02
В Минпромторге раскрыли причину повышения утильсбора
14:01
В Тюменской области достроили новую школу
14:00
Рэпер Macan отменил концерт в Сургуте из-за призыва в армию
1
14:00
Чем известен курганский завод арабских инвесторов, который включили в черный список Украины
13:56
Челябинский губернатор Текслер озвучил приоритетные районы ремонта дорог
1
13:56
Бывшая «дочка» Danone в России сменит название
13:55
Полпред Жога потребовал своевременно обновлять дороги в УрФО
1
13:55
В элитной гимназии Кургана распылили перцовку в лицо охраннику. Фото
13:55
В Заозерном районе Кургана у подъезда погиб человек. Фото
13:53
В ХМАО назвали подработки с самым быстрым ростом зарплат
13:52
Власти нашли способ борьбы с «серыми схемами» в России
13:52
Стал известен приговор турагенту-мошеннице, которая обманула тюменцев на миллионы
13:47
Назван размер вознаграждения агента Киева за теракт в Наро-Фоминске
13:46
Челябинский депутат Госдумы Лантратова подарила детскому саду в ДНР систему очистки воды. Фото, видео
13:45
Губернатор Шумков показал обновленную дорогу к школе, где проводится капремонт. Фото
4
13:42
В Челябинске «свежая вторичка» на 47% дороже, чем жилье в старых домах
13:41
Гладков рассказал о помощи пострадавшим в результате удара ВСУ
13:40
Мишустин на прием беженцев с Украины и Донбасса выделил челябинцам 41 миллион
13:39
Увеличилось количество жертв в результате удара ВСУ в Белгородской области
13:38
Что делать, если в Екатеринбурге пропадет интернет: инструкция
13
13:37
Проигнорировавший шесть повесток Макан уходит служить в армию: что известно о жизни скандального рэпера
3
13:36
Комиссия по делам несовершеннолетних выехала на место трагедии, где погибли двое детей и их бабушка. Видео
13:35
В центре Екатеринбурга Lamborghini и Mercedes устроили ДТП. Фото
1
13:32
В Красноярске задержан 17-летний житель за участие в «Азове»*
1
13:31
В Сургуте таксиста выдворят из России после скандала с пассажирами. Видео
13:31
ХАМАС передал список пленных для обмена
13:30
Экс-глава исполкома курганской ЕР Вяткин устроился в библиотеку
1
13:28
В центре Перми появится пешеходная улица
2
13:26
«Причина обыденная»: эксперт объяснила, почему в Тюмени изменились цены на топливо
13:25
Краснодарский бизнесмен заключил контракт с МО РФ
13:24
Из-за угрозы БПЛА «Мотив» ограничил интернет в Свердловской области
3
13:21
Невероятные доходы: что известно о птицефабрике, которую не смогло продать тюменское правительство
13:20
Преемник Кугаевского: кто такой исполняющий обязанности мэра Ямальского района Чуланов
1
13:18
ВС РФ ударили по месту тренировок ВСУ в Одессе
13:16
Омбудсмен помог получить паспорт 21-летней пермячке, которая все эти годы жила без него
13:12
В Херсонской области погибли мирные жители после атаки ВСУ
13:09
В Кургане временно перекроют движение через железнодорожный переезд
13:08
Прокурор попросил пожизненное для «тагильского душегуба»
1
13:07
Фон дер Ляйен нашла способ слежки за «российской нефтью»
13:03
Раскрыта причина задержки рейсов из Турции в Россию
13:02
В Тюмени сократят срок расселения аварийного жилья
13:01
На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку
13:01
У России появились новые военные союзники
3
13:00
Дело экс-кадровика Минобороны о взятках передали в прокуратуру
13:00
В России ужесточили наказание для иноагентов
1
13:00
Первым кандидатом на пост главы Ямальского района стал Артем Чуланов
12:57
Где в Тюмени введены лимиты на продажу бензина, а где заправиться можно без ограничений. Список
12:56
Уполномоченные по правам человека вернули из плена 74 жителя Челябинской области. Фото, видео
12:56
Россияне столкнулись с нашествием медведей
12:54
Что делать при обнаружении БПЛА в Свердловской области: инструкция
12:53
«Разрушитель черепа»: в Тюмени распространяется опасный тренд из TikTok. Видео
1
12:51
Задержан агент Киева, подорвавший машину военного в Наро-Фоминске
12:45
Компаньон Момотова заключил контракт с Минобороны
12:45
Назван первый футболист-миллиардер
3
12:45
Убийца женщин из «Белого лебедя» засудил «Почту России»
12:40
СК опубликовал видео задержания бывшего замглавы ГАИ Челябинска Жиляева
12:40
В Свердловской области экстренно эвакуировали заводы
12:38
Экс-судья Момотов требует закрыть процесс об изъятии его имущества
12:36
Трамп изменил решение по поводу поставок Украине ракет Tomahawk
12:36
Факел «Огонь Жизни» пронесли по улицам Салехарда в честь доноров костного мозга
12:35
В ЦБ доказали зрелость российской экономики
12:34
ФСБ: житель Великого Новгорода осужден за госизмену
12:32
В ХМАО более 700 жителей получают двойную пенсию
12:31
В России поддержат производителей пива
12:31
В мэрии Челябинска утвердили среднюю стоимость жилья
12:30
Не перспективный вид транспорта: мэр Березников объяснил, почему в городе не будет троллейбусов
12:30
Главу челябинского миндора Нечаева отпустили под домашний арест
12:27
Мэр Кургана Науменко открыл конкурс «Ученик года». Фото
4
12:27
До конца года в Тюменской области отремонтируют сотни километров дорог
12:26
Курганский завод инвесторов из ОАЭ попал под санкции Украины
12:24
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Россию
12:23
Турагент-мошенница обманывала тюменцев на миллионы, даже находясь под следствием
12:22
Когда в Тюмени откроют новый крупный парк в Комарово
12:17
Глава челябинского СК отчитается перед Бастрыкиным за мягкий приговор чиновнице
1
12:17
В московской квартире найдено тело новорожденного ребенка
12:16
В Пермском крае появятся три новых речных маршрута
12:14
Промышленность Германии столкнулась с историческим кризисом
4
12:07
Сбежавшие насильники из Алапаевска приходили на каждое заседание суда
1
12:04
В России произошел сбой в системе электронных паспортов
1
12:01
Две участницы проекта «Боевой кадровый резерв» стажируются в департаменте здравоохранения Тюменской области
12:00
Глава Троицкого района ушел в отставку
12:00
«Сидели за кражи»: что известно о насильниках, сбежавших от свердловского суда
1
11:59
Пермские работодатели увеличили предложения по зарплате
11:58
Белому дому напомнили об ответственности за использование Киевом ракет Tomahawk
11:55
В челябинском хозяйстве вырастили пшеницу с урожаем в два раза выше обычного
11:54
Лагеря Курганской области открыли запись на осенние смены: как получить путевку ребенку
4
11:54
Гордон рассказал, почему ему сложно отказаться от гражданства США
1
11:52
Певца Шарлота перевели в колонию общего режима
2
11:52
Яйца никому не нужны: тюменское правительство не смогло избавиться от крупнейшего актива
11:49
В Шебекинском округе после атаки ВСУ погибло три человека
11:49
Ученые предупредили о магнитных бурях 8 октября
11:47
Компания мэрии курганского округа будет управлять домами
11:46
В Челябинске из-за высокого спроса дорожает вторичное жилье
1
11:45
В Европе возник конфликт из-за нового пакета санкций против России
11:42
В Перми тренер и владелец клуба украли деньги, выделенные регионом на спорт
11:40
Комендантский час для детей и подростков в Курганской области: правила, сроки и штрафы
11:40
Белье и кимоно: в ЯНАО представили наполнение будущего подарка для рожениц. Видео
11:39
«Звездопад продолжается»: по делу о дорожном картеле в Челябинске задержан еще один экс-силовик
11:38
Раскрыто место, где рэпер Macan будет проходить военную службу
11:38
Гордон рассказал о своем отношении к Пугачевой
1
11:36
В центре Ханты-Мансийска сгорел автомобиль. Фото
11:35
Максимальные зарплаты в Челябинске предложили стоматологам и слесарям
1
11:34
В ХМАО одиозный депутат лишится мандата из-за того, что назвал спикера думы «фуфлом»
11:32
В курганском округе жителей предупредили о плановых полетах дронов
1
11:32
Названы самые трудолюбивые жители Европы
2
11:30
«Тропический рай и страна обезьян»: что посмотреть в новом Пермском зоопарке
11:27
Юристы ЯНАО сразятся за звание лучшего
11:26
Солнце сбавляет обороты: что ждать от магнитной обстановки 9 октября
1
11:21
Фильм «Почтарь» с челябинской актрисой Оболдиной в ролях получил три награды на кинофестивале в Египте
11:20
Корпорация из Перми отсудила почти миллион у владельцев бассейна
11:20
Полиция ищет ребенка из Югры, который на попутках доехал до Тюмени
11:19
Спикер Тюменской облдумы приехал на заседание к Матвиенко
11:18
В Тюмени организовали экскурсионный тур по горячим источникам
11:17
«Ей было тяжело»: под Екатеринбургом загадочно скончалась девушка
1
11:17
В ХМАО пропал 12-летний школьник
11:17
Пермский минздрав объяснил резкое сокращение количества станций скорой помощи
11:16
Арестованный челябинский министр Нечаев признал вину
1
11:15
ВСУ провалили контратаку в Харьковской области
11:13
Россиянка во второй раз за год выиграла в лотерею
1
11:13
В Новом Уренгое впервые пройдет первенство России по прыжкам на батуте
11:10
В Европе хотят заставить Бельгию пойти на «воровство» активов РФ
2
11:10
Жительница ХМАО выпала из окна многоэтажки
11:10
Замглавы ГАИ Челябинска Жиляева уволили из органов за пару дней до задержания
11:10
От «парикмахера» в главные дорожники: что известно о задержанном директоре «Ямалавтодор» Сарашвили. Фото
2
11:09
ВС РФ взяли под контроль часть важного населенного пункта в ДНР: карта СВО на 8 октября
11:07
ВС РФ ликвидировали украинского пропагандиста
11:07
Сжег двух малолетних детей: в Курганской области мужчина облил бензином дом сожительницы. Видео
11:07
Страховщики предложили новую меру для мигрантов
11:05
В Тюмени 12-летнй хулиган закидал камнями группу школьников до травм
11:05
Нарушения помешали продаже 189 челябинских, свердловских и курганских продуктов
11:05
В ХМАО спасатели нашли тело утонувшей женщины
10:59
Кресло ушедшего на СВО спикера Троицка занял директор спортшколы
10:58
В Челябинске в 36 домах отключат воду
10:57
У свердловчан массово пропал мобильный интернет
12
10:56
В России составили портрет среднестатистического пьяного водителя
10:56
В Курганской области женщина на иномарке с 19 штрафами устроила жесткое ДТП. Фото
1
10:53
США ввели санкции против «дочки» «Газпром нефти»
10:50
Молочный завод тюменского олигарха вызывал гнев защитников природы
10:45
Пермские власти ищут девелопера для застройки микрорайона Разгуляй
10:44
Власти Челябинска одобрили строительство крупного жилого квартала в центре города. Скрин
10:41
Замгубернатора приехала гасить конфликт с бунтующими из-за отставки шефа кардиологами
4
10:40
Екатеринбурженка получила 800 тысяч за выдуманного ребенка. Фото
10:38
Пермские следователи проводят проверку после гибели матроса
10:36
Тюменские вандалы за неделю «убили» деревья, которые недавно высадили школьники
10:33
Заведующая детсадом в ЯНАО оштрафована на 20 тысяч рублей
10:33
Российские автолюбители массово поехали в автосервисы
10:32
Как россияне отдыхают в 2026 году: календарь коротких недель и праздников
6
10:31
Сцена, пруд и лодки: как в Тюмени преобразят экопарк «Затюменский». Эксклюзив
10:30
В Челябинске ФСБ пришла с обыском к VIP-силовику
1
10:27
Власти ужесточат правила перевозки детей
10:25
Курганские стрелки завоевали медали на финале Кубка России. Фото
3
10:25
Раскрыты сроки первого полета импортозамещенного самолета МС-21
10:22
Стало известно, когда в Тюменской области остановят движение дачных маршрутов
10:21
От Нетаньяху до Ким Чен Ына: кто и как поздравил Путина с днем рождения
10:19
Суд арестовал имущество экс-директора «Ямалавтодора»
10:18
Коллекторов наказали крупным штрафом за сотню звонков екатеринбурженке
10:18
В Тюмени бензин начали продавать только юрлицам
3
10:18
Johnson & Johnson выплатит около миллиарда долларов из-за смерти пенсионерки
10:15
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери
10:13
Челябинские ветеринары стали зарабатывать в 1,5 раза больше
1
10:13
На Украине прогремели взрывы в районе аэродрома с F-16
10:12
Пермяк выиграл миллион рублей, но еще не знает об этом
1
10:07
В ХМАО коммунальщик обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей
1
10:06
Жена губернатора Текслера подарила Лолите свитер «СССР» как у Лаврова
10:02
Жители Украины начали массово помогать российским военным
09:58
Король российской эстрады впервые за пять лет закатит шоу в Екатеринбурге
2
09:57
В ХМАО пассажир добился в суде компенсации от авиакомпании за задержку рейса на 8 часов
09:55
Толпа пассажиров застряла в Кольцово из-за переноса рейса на 12 часов. Фото
09:54
Курьеры в ЯНАО вышли в топ по востребованности и зарплатам
09:51
Россияне в рамках «Монетной недели» обменяли монеты на 29,6 млн рублей
1
09:49
В Германии предложили Мерцу вступить в ВСУ
09:49
Тюменские власти рассказали, какие машины популярнее у местных таксистов
09:46
Челябинский инженер стал бизнесменом, выиграв в лотерею 607 миллионов
3
09:46
Тюменские водители бойкотируют новые правила работы в такси
09:41
Курган богат талантами: кадеты показали мастерство на слете активистов. Фото
4
09:41
Задержки и отмены рейсов в России утром 8 октября: что происходит в аэропортах
09:39
Назван реалистичный итог переговоров Путина и Зеленского
2
09:38
Рынок каршеринга в России резко вырос
09:38
В Пермском крае объявлена беспилотная опасность
09:30
В Бельгии пожаловались на большое количество дронов в небе
09:30
Челябинец оформил 103 кредита на граждан и ответит за это в суде
09:24
Анонсировано скорое освобождение ВС РФ ключевого города в ДНР
09:22
Над Россией уничтожены десятки беспилотников: карта атак украинских дронов на 8 октября
09:10
Поздравление Путину поставило премьера Британии в неловкое положение
09:10
Россиянам раскрыли причину вывода из оборота карт Visa и Mastercard
09:03
ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА
09:00
Курганские новостройки-призраки: есть ли спрос на заселение в новые дома
4
08:57
В Европе украли почти 200 книг русских классиков
08:56
Торговцы российской нефтью поставили перед Индией неожиданное условие
1
08:50
Пермяки массово избавляются от квартир
1
08:45
«Насиловали несколько часов»: подробности дела свердловчан, которые сбежали от суда
5
08:45
Челябинский бизнес получил доступ к московским деньгам на роботов
08:40
Глава нацразведки США устроила проверку для своих сотрудников
1
08:39
Мать двоих детей из Нижнего Тагила скончалась после операции
2
08:37
«Нынешний тренд США»: в России объяснили слова Трампа в адрес Путина в день рождения российского лидера
08:35
Жители Украины прятали детей от ВСУ в печках
1
08:30
В курганском активе тюменского строительного гиганта появился новый руководитель
08:21
В Красноярском крае завели дело на скандальную ГРЭС из-за загрязнения воздуха
08:20
Выставка «Россия» спасла чиновников ХМАО от увольнения. Инсайд
08:18
Организатор получения взяток на 30 млн в научном центре МО РФ не признает вину
08:07
Россиянам рассказали, когда введут биометрию для посадки на поезд и самолет
1
08:05
Квартиру Фургала выставили на продажу
08:00
В Тюмени будет весь день прохладно и облачно
07:59
Легендарному ямальскому геологу вручили награду в Тюмени в канун 87-летия. Фото
07:53
Марочко рассказал, как Россия будет справляться с ракетами Tomahawk
1
07:48
Бойцы ВСУ прикинулись соседями, чтобы зайти в блиндаж к российским военным
07:45
«Преступность уходит в интернет»: начальник курганского угрозыска Кирьянов о громких делах и работе управления
3
07:40
Тюменский бизнес уповает на помощь азиатов. Инсайд
07:35
17-летнего пьяного водителя-подростка лишили прав и автомобиля в Тюменской области. Фото
1
07:31
Вынесено решение по аресту активов Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе»
07:30
В Минтруде анонсировали новые меры поддержки для матерей
07:20
Военный из Британии раскрыл, когда полностью рухнет оборона ВСУ
07:20
Миасский завод создал трап для работы в малых аэропортах. Фото
1
07:19
Наркобарон Борман подозревается в производстве контрафактных сигарет в ЕС и РФ
2
07:18
Последнее тепло покинуло Свердловскую область
07:10
Мошенники начали обманывать людей при помощи Лабубу
07:05
На Западе раскрыли условия получения Киевом ракет Tomahawk
4
07:02
Дипломаты ЕС набросились на Каллас с критикой
1
07:01
В Тюмени 8-летнего школьника сбил Ford на пешеходном переходе. Фото
07:01
Временные ограничения ввели сразу в двух аэропортах
06:59
Fox News: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения вопроса по Газе
06:52
В ФРГ жестко раскритиковали Мерца за его нападки на Россию
06:48
Глава Росавиации рассказал о расследовании крушения Ан-24 под Тындой
1
06:47
В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Сочи и Калининград. Скрин
06:43
ВСУ разрушили около 200 храмов на Донбассе
1
06:35
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор по делу о взятке
06:33
Бойцы ВСУ начали страдать от истощения и обезвоживания
1
06:22
США и Британия достигли важной договоренности по Украине
1
06:21
Британский военный поставил Зеленского в один ряд с Гитлером
06:18
Арестович* развелся с женой после 10 лет брака
06:05
Свердловчане потеряли доступ к популярным онлайн-играм. Скрин
06:00
От громкого смеха до безмолвных руин: как появился и куда пропал курганский цирк
10
05:55
Татьяну Лазареву* приговорили к 7 годам колонии: чем известна скандальная ведущая
37
05:52
Телеведущая Лазарева* более года не выплачивает штраф в 42,8 тысячи рублей
2
05:51
Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерею
1
05:50
Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве с Россией
2
05:39
ТАСС: сотрудники ТЦК дежурят у аптек и отлавливают людей для мобилизации
05:29
Стало известно, сколько будут получать безработные россияне
05:20
В Перми начался суд над британцем по делу о миллиардной растрате в порту
05:16
Нападающий «Чикаго» Назар забросил первую шайбу нового сезона НХЛ
05:10
Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне
1
05:09
Дело обвиняемого в подрыве авто офицера в Москве начнут рассматривать 29 октября
1
05:09
Школьник из ХМАО скинул мошенникам 52 тысячи рублей ради выигрыша в 250 тысяч
05:04
Захарова ответила на заявление президента Макрона
1
04:47
В ХМАО югорчанка фиктивно трудоустраивала мигрантов и брала за это плату
04:37
Тюнингованный внедорожник за 100 миллионов рублей обнаружили в Екатеринбурге. Фото
04:23
Житель ХМАО отдал 900 тысяч рублей мошенникам из Почты России
04:10
На Мелони подали иск в МУС за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа
04:04
В Германии на заводе с выбросом кислоты пострадали четыре человека
04:04
В России запретят скрытую рекламу азартных игр
03:57
Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся рекордные 12 дней
03:52
Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО
03:49
WSJ: союзники Макрона сомневаются в его способности управлять Францией
03:46
«Честный знак» зарегистрировал свыше 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах
03:39
Самая дорогая квартира нашла нового владельца в Кургане
4
03:30
Порты Ямала могут сделать логистическим узлом Трансарктического коридора
03:28
«Известия»: НАТО сливает на Украину оружейный неликвид
2
03:26
В Минобороны Словакии исключили военную помощь Украине
03:22
Выяснилось, в каком жилье мечтают жить пермяки
03:02
Стало известно, сколько жителей Липецка эвакуировали из-за БПЛА
02:56
Водители трамваев боятся ездить по Екатеринбургу из-за подростков-дебоширов
02:36
RS: изъятие активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы
02:34
Le Figaro: Макрон вечером в среду выступит с заявлением
1
02:32
В общежитии курганцы избавляются от мусора, выбрасывая его прямо из окон. Фото
15
02:30
Кортеж президента Эквадора подвергся нападению со стрельбой
02:28
Три человека пострадали в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
02:21
Аэропорт Волгограда закрыт для приема и отправки самолетов
02:21
Пермские таможенники изъяли партию наркорастений у пассажира из Азербайджана
02:05
В ХМАО полиция поймала наркодилершу, отмывавшую деньги через микрозаймы
02:01
Регионы России атаковали дроны ВСУ: онлайн-трансляция
02:00
В Грозном появился район имени Путина
01:54
Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП в Ижевске с участием пермского автобуса
01:50
Город в Германии накрыло ядовитое облако
01:50
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри
01:48
Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года
01:47
Несколько городов ЛНР остались без электричества
01:45
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
1
01:36
«Металлург» обыграл «Торпедо», а тренеры команд устроили разборку в прямом эфире
1
01:36
Курганцы просят отремонтировать компьютерный томограф в обновленной больнице
6
01:33
Путин рассказал о разработке новейших вооружений в России
01:27
Подросток умер в ДТП на подаренном питбайке под Екатеринбургом. Фото
01:22
Российские туристы больше 4 часов не могут вылететь из Антальи
01:21
Путин поддержал армию в решающий момент на поле боя
01:20
30 украинских беспилотников атаковали четыре региона России
01:08
Генштаб РФ сообщил об уничтожении подразделений ВСУ
01:00
Курганские хоккеисты разгромили в гостях команду из Ростова. Видео
3
00:54
Аэропорт Тамбова временно не принимает рейсы
00:52
Самые необычные подарки Путину на день рождения
00:45
В Новом Уренгое 100 детей в день можно будет записать на лечение зрения
00:38
Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
11
00:33
Пермский бизнесмен четыре года умышленно не платил зарплату работнику
00:33
Поблагодарил военных и заводчан: о чем заявил Путин во время совещания с руководством ГШ и МО
00:29
Глава Минобороны Белоусов приехал в Таджикистан
1
00:21
Путин провел экстренное совещание с членами Совбеза после возвращения из Петербурга
00:16
Удары по предприятиям ОПК Украины и освобождение территорий: о чем Герасимов доложил Путину
1
00:16
В России ждут наплыва китайцев
00:10
Путин: ВСУ отступают по всей линии фронта
00:03
Путин высказался о воссоединении регионов России в феврале 2022 года
1
00:01
Россия предупредила США о новой эскалации на Украине: главное об СВО за 7 октября