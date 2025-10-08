Возбуждено дело после избиения 16-летней свердловчанки толпой

Следователи завели уголовное дело после того, как толпа подростков жестоко избила 16-летнюю ученицу колледжа в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение хулиганства, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — пояснили в ведомстве. Сейчас силовики ведут расследование.
Инцидент случился еще в августе, однако огласку он получил 8 октября из-за разлетевшегося видео с издевательствами в соцсетях. Подростки привели студентку к заброшенному зданию по улице Молодежная и там избили.
