В Челябинской области на треть выросло количество вакансий

По динамике спроса на специалистов область оказалась на третьем месте на Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В марте в Челябинской области было открыто на 30% больше вакансий, чем в марте 2022 года. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, этот показатель соответствует данным УрФО и почти в два раза выше общероссийского уровня.

«В марте 2023 года в регионе было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В целом по России год к году спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%», — отметили в HeadHunter.

По динамике спроса на специалистов область оказалась на третьем месте на Урале. При этом по доле общего количества вакансий регион находится на втором месте: в регионе в марте было открыто 26% от всех вакансий УрФО. В то же время доля Свердловской области — 42%.

Более остальных спрос на сотрудников увеличился в туризме и гостиничном секторе (рост год к году 71%). Высокие темпы прироста также в сфере инсталляций и сервиса (плюс 56%), спортивных учреждениях и салонах красоты (больше на 52%), медицине и фармацевтике (плюс 46%), бухучете (плюс 42%).

Говоря о том, какие специалисты требуются, аналитики HeadHunter отметили востребованность продавцов. Вакансии по данной специальности составили 36% от общего объема рынка труба региона. Затем следуют рабочие (20%), строители (19%).