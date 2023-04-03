03 апреля 2023

В Златоусте известного мастера по дереву нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , резьба по дереву
Работы Игоря Аксенова пользовались популярностью среди почитателей творчества Фото:

В Златоусте (Челябинская область) нашли мертвым известного мастера по дереву Игоря Аксенова, пропавшего 11 декабря 2022 года. Как сообщила URA.RU знавшая мастера Марина Гагарина, тело обнаружили в районе горы Мышляй в Златоусте.

«Аксенова нашли в лесу в районе горы Мышляй. Обнаружили гулявшие там горожане», — рассказала URA.RU Гагарина.

Женщина уточнила, что 3 апреля приняла участие в опознании тела. Звери подъели мягкие ткани и внутренние органы. По одной из версий, мастеру стало плохо, он прилег и скончался. Прощание состоится 6 апреля в Златоусте.

Аксенов проживал один. Он пропал после возвращения с фестиваля в Кусе, на котором выставлял свои работы из дерева.

Прощаться с Игорем Аксеновым будут 6 апреля
Прощаться с Игорем Аксеновым будут 6 апреля
Фото:
После себя мастер оставил память в виде своих работ
После себя мастер оставил память в виде своих работ
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) нашли мертвым известного мастера по дереву Игоря Аксенова, пропавшего 11 декабря 2022 года. Как сообщила URA.RU знавшая мастера Марина Гагарина, тело обнаружили в районе горы Мышляй в Златоусте. «Аксенова нашли в лесу в районе горы Мышляй. Обнаружили гулявшие там горожане», — рассказала URA.RU Гагарина. Женщина уточнила, что 3 апреля приняла участие в опознании тела. Звери подъели мягкие ткани и внутренние органы. По одной из версий, мастеру стало плохо, он прилег и скончался. Прощание состоится 6 апреля в Златоусте. Аксенов проживал один. Он пропал после возвращения с фестиваля в Кусе, на котором выставлял свои работы из дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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