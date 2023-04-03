В Златоусте известного мастера по дереву нашли мертвым. Фото

04 апреля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Работы Игоря Аксенова пользовались популярностью среди почитателей творчества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) нашли мертвым известного мастера по дереву Игоря Аксенова, пропавшего 11 декабря 2022 года. Как сообщила URA.RU знавшая мастера Марина Гагарина, тело обнаружили в районе горы Мышляй в Златоусте. «Аксенова нашли в лесу в районе горы Мышляй. Обнаружили гулявшие там горожане», — рассказала URA.RU Гагарина. Женщина уточнила, что 3 апреля приняла участие в опознании тела. Звери подъели мягкие ткани и внутренние органы. По одной из версий, мастеру стало плохо, он прилег и скончался. Прощание состоится 6 апреля в Златоусте. Аксенов проживал один. Он пропал после возвращения с фестиваля в Кусе, на котором выставлял свои работы из дерева. Прощаться с Игорем Аксеновым будут 6 апреля Фото: страница Игоря Аксенова во «ВКонтакте» После себя мастер оставил память в виде своих работ Фото: страница Игоря Аксенова во «ВКонтакте»

В Златоусте (Челябинская область) нашли мертвым известного мастера по дереву Игоря Аксенова, пропавшего 11 декабря 2022 года. Как сообщила URA.RU знавшая мастера Марина Гагарина, тело обнаружили в районе горы Мышляй в Златоусте. «Аксенова нашли в лесу в районе горы Мышляй. Обнаружили гулявшие там горожане», — рассказала URA.RU Гагарина. Женщина уточнила, что 3 апреля приняла участие в опознании тела. Звери подъели мягкие ткани и внутренние органы. По одной из версий, мастеру стало плохо, он прилег и скончался. Прощание состоится 6 апреля в Златоусте. Аксенов проживал один. Он пропал после возвращения с фестиваля в Кусе, на котором выставлял свои работы из дерева.