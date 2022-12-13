13 декабря 2022

В Златоусте пропал известный мастер по дереву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , мастер, резьба по дереву, стамеска, инстумент
В последний раз пропавшего мастера соседи видели 11 декабря Фото:

В Златоусте (Челябинская область) разыскивают мастера по дереву, 74-летнего Игоря Аксенова. Как URA.RUсообщили друзья Аксенова, в последний раз его видели в воскресенье, и с тех пор на связь не выходил.

«Игорь вернулся с фестиваля валенок в Кусе. В воскресенье его видели соседи, а потом он перестал выходить на связь. Вместе с полицией вскрыли квартиру: неразобранная сумка из Кусы стоит, телефон в помещении, а человека нет», — заявила URA.RU Марина Гагарина, подруга по увлечению походами.

Аксенов — постоянный участник выставок и фестивалей. В юности увлекался альпинизмом, заядлый походник. Является мастером по дереву. Мужчина живет один. Из ближайших родственников только брат в Миассе, с которым общаются редко.

В пресс-службе полиции Златоуста URA.RU ответили: заявление о пропаже поступило, сотрудники ведут розыск. Друзья и знакомые объявили о поиске через паблики Златоуста.

Походная сумка Аксенова осталась в квартире, а сам он пропал
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В Златоусте (Челябинская область) разыскивают мастера по дереву, 74-летнего Игоря Аксенова. Как URA.RUсообщили друзья Аксенова, в последний раз его видели в воскресенье, и с тех пор на связь не выходил. «Игорь вернулся с фестиваля валенок в Кусе. В воскресенье его видели соседи, а потом он перестал выходить на связь. Вместе с полицией вскрыли квартиру: неразобранная сумка из Кусы стоит, телефон в помещении, а человека нет», — заявила URA.RU Марина Гагарина, подруга по увлечению походами. Аксенов — постоянный участник выставок и фестивалей. В юности увлекался альпинизмом, заядлый походник. Является мастером по дереву. Мужчина живет один. Из ближайших родственников только брат в Миассе, с которым общаются редко. В пресс-службе полиции Златоуста URA.RU ответили: заявление о пропаже поступило, сотрудники ведут розыск. Друзья и знакомые объявили о поиске через паблики Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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