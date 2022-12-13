В последний раз пропавшего мастера соседи видели 11 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) разыскивают мастера по дереву, 74-летнего Игоря Аксенова. Как URA.RUсообщили друзья Аксенова, в последний раз его видели в воскресенье, и с тех пор на связь не выходил.

«Игорь вернулся с фестиваля валенок в Кусе. В воскресенье его видели соседи, а потом он перестал выходить на связь. Вместе с полицией вскрыли квартиру: неразобранная сумка из Кусы стоит, телефон в помещении, а человека нет», — заявила URA.RU Марина Гагарина, подруга по увлечению походами.

Аксенов — постоянный участник выставок и фестивалей. В юности увлекался альпинизмом, заядлый походник. Является мастером по дереву. Мужчина живет один. Из ближайших родственников только брат в Миассе, с которым общаются редко.

В пресс-службе полиции Златоуста URA.RU ответили: заявление о пропаже поступило, сотрудники ведут розыск. Друзья и знакомые объявили о поиске через паблики Златоуста.