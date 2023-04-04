Екатеринбург лишили крупного музыкального фестиваля и шоу с Иваном Охлобыстиным

В Екатеринбурге отменили «Summer фестиваль» и ледовое шоу «Дракула. История вечной любви»

В 2022 году Summer Fest подарил екатеринбуржцам выступления Ольги Бузовой, Димы Билана, Иракли, Иванушек International и других звезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург лишился одного из крупных музыкальных фестивалей года — «Summer фестиваля» (в прошлом году он носил название Summer Fest и проходил 7—8 августа). Кроме этого, организаторы отменили ледовое шоу «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался Иван Охлобыстин и солист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий.

«Ледовое шоу „Дракула. История вечной любви“, запланированное на 8 апреля 2023 года, и „Summer фестиваль“, запланированный на 3 июня 2023 года, переносятся по независящим от нас причинам», — сообщают в своих социальных сетях представители «Екатеринбург-Экспо», где должны были пройти мероприятия. О новой дате концертов обещают сообщить позже.

Стоит отметить, что организаторы SUMMER FEST обещали, что в 2023 году фестиваль станет масштабнее и выйдет на международный уровень. В 2022 году на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Ramil, Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Иракли и многие другие.

Также ранее стало известно, что в Екатеринбурге перенесли ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви». Мероприятие должно было состояться 8 марта, однако его перенесли на 10 апреля.