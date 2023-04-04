В ХМАО ускорили строительство второго моста через Обь

Строительство второго моста через Обь идет с опережением графика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута идет с опережением графика. Объект уже готов на 13%. Об этом рассказали в правительстве ХМАО.

«Строительство мостового перехода через реку Обь идет с опережением графика. В настоящее время ведется сооружение земляного полотна основного хода автомобильной дороги, погружение и бетонирование свайных оснований опор, монтаж опор мостов и путепроводов. Общая физическая готовность объекта — 13%», — приводят слова директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка на сайте окружного правительства.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила профильным ведомствам привлечь к работе над проектом югорских предпринимателей. «Таким образом мы дадим возможность малому и среднему бизнесу обустроить придорожную инфраструктуру, создать там все необходимые объекты по утвержденному стандарту», — приводят слова Комаровой в публикации.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость объекта составляет около 70 млрд рублей. Проект финансируется из федерального и югорского бюджетов. Сдача моста повысит транспортное сообщение между регионами УрФО и Пермским краем.