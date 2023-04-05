Более 17 тысяч управленцев за сутки захотели поучаствовать в президентском конкурсе

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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Приз пятого сезона конкурса — грант в один миллион рублей Фото:

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» за сутки. Приз в этом конкурсе равен одному миллиону рублей на обучение. Об этом сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров во время заседания наблюдательного совета конкурса.

«На данную минуту… у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», — сказал Алексей Комиссаров. Его слова приводит РИА Новости. По информации директора организации, такое количество заявок пришло только в первые сутки приема. Призом пятого конкурса является грант в размере миллиона рублей.

Ранее стало известно о запуске пятого сезона кадрового конкурса «Лидеры России». Сообщалось, что принять участие смогут все желающие до 55 лет, имеющие управленческий опыт от двух лет, пишет RT. Организатором выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей». Заявку на участие можно подать до 14 мая, сообщает деловое издание «Взгляд».

Конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года по поручению российского лидера Владимира Путина. За время проведения было принято более 840 заявок. Также больше 400 человек получили высокие должности.

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Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» за сутки. Приз в этом конкурсе равен одному миллиону рублей на обучение. Об этом сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров во время заседания наблюдательного совета конкурса. «На данную минуту… у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», — сказал Алексей Комиссаров. Его слова приводит РИА Новости. По информации директора организации, такое количество заявок пришло только в первые сутки приема. Призом пятого конкурса является грант в размере миллиона рублей. Ранее стало известно о запуске пятого сезона кадрового конкурса «Лидеры России». Сообщалось, что принять участие смогут все желающие до 55 лет, имеющие управленческий опыт от двух лет, пишет RT. Организатором выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей». Заявку на участие можно подать до 14 мая, сообщает деловое издание «Взгляд». Конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года по поручению российского лидера Владимира Путина. За время проведения было принято более 840 заявок. Также больше 400 человек получили высокие должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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