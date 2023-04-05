В ХМАО поймали насильника, который скрывался от правосудия 28 лет

В Когалыме следователи завершили расследование изнасилования, совершенного в 1995 году. Пресс-служба СК ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства новость о том, что дело передано в суд.
«По версии следствия, в один из дней сентября 1995 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование женщины, проживавшей по соседству, в поселке СУ-78 по улице Автомобилистов города Когалыма. После совершения преступления обвиняемый скрылся, выехав за пределы ХМАО. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.
Следователям удалось установить местонахождение обвиняемого. По данным СК, он признал вину.
Ранее URA.RU писало о завершении расследования изнасилования семилетней давности. Соучастника поймали сразу, а подозреваемый скрывался от правосудия шесть лет.
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