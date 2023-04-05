В ХМАО поймали насильника, который скрывался от правосудия 28 лет

06 апреля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Когалыме поймали насильника, который прятался 28 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Когалыме следователи завершили расследование изнасилования, совершенного в 1995 году. Пресс-служба СК ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства новость о том, что дело передано в суд. «По версии следствия, в один из дней сентября 1995 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование женщины, проживавшей по соседству, в поселке СУ-78 по улице Автомобилистов города Когалыма. После совершения преступления обвиняемый скрылся, выехав за пределы ХМАО. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство. Следователям удалось установить местонахождение обвиняемого. По данным СК, он признал вину. Ранее URA.RU писало о завершении расследования изнасилования семилетней давности. Соучастника поймали сразу, а подозреваемый скрывался от правосудия шесть лет.

В Когалыме следователи завершили расследование изнасилования, совершенного в 1995 году. Пресс-служба СК ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства новость о том, что дело передано в суд. «По версии следствия, в один из дней сентября 1995 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование женщины, проживавшей по соседству, в поселке СУ-78 по улице Автомобилистов города Когалыма. После совершения преступления обвиняемый скрылся, выехав за пределы ХМАО. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство. Следователям удалось установить местонахождение обвиняемого. По данным СК, он признал вину. Ранее URA.RU писало о завершении расследования изнасилования семилетней давности. Соучастника поймали сразу, а подозреваемый скрывался от правосудия шесть лет.