В Перми пропала 12-летняя девочка. Фото

06 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Школьница не пришла на секцию и домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми с 5 апреля ищут 12-летнюю школьницу, которая пропала после школы. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сестра должна была 5 апреля пойти в школу к 13:00, а после на танцы, но в секции ее не было. Мобильный телефон она оставила в автобусе», — пишет сестра пропавшей. Родственница сообщила, что ни у кого из друзей девочки нет. И они не знают, где она находится. Раньше школьница никогда не пропадала. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

В Перми с 5 апреля ищут 12-летнюю школьницу, которая пропала после школы. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сестра должна была 5 апреля пойти в школу к 13:00, а после на танцы, но в секции ее не было. Мобильный телефон она оставила в автобусе», — пишет сестра пропавшей. Родственница сообщила, что ни у кого из друзей девочки нет. И они не знают, где она находится. Раньше школьница никогда не пропадала. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.