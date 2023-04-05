Школьница не пришла на секцию и домой
В Перми с 5 апреля ищут 12-летнюю школьницу, которая пропала после школы. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сестра должна была 5 апреля пойти в школу к 13:00, а после на танцы, но в секции ее не было. Мобильный телефон она оставила в автобусе», — пишет сестра пропавшей.
Родственница сообщила, что ни у кого из друзей девочки нет. И они не знают, где она находится. Раньше школьница никогда не пропадала. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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