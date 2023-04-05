05 апреля 2023

В Перми пропала 12-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, дети, девочка
Школьница не пришла на секцию и домой Фото:

В Перми с 5 апреля ищут 12-летнюю школьницу, которая пропала после школы. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сестра должна была 5 апреля пойти в школу к 13:00, а после на танцы, но в секции ее не было. Мобильный телефон она оставила в автобусе», — пишет сестра пропавшей.

Родственница сообщила, что ни у кого из друзей девочки нет. И они не знают, где она находится. Раньше школьница никогда не пропадала. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

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В Перми с 5 апреля ищут 12-летнюю школьницу, которая пропала после школы. Об этом сообщила ее сестра на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сестра должна была 5 апреля пойти в школу к 13:00, а после на танцы, но в секции ее не было. Мобильный телефон она оставила в автобусе», — пишет сестра пропавшей. Родственница сообщила, что ни у кого из друзей девочки нет. И они не знают, где она находится. Раньше школьница никогда не пропадала. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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