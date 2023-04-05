05 апреля 2023

Полиция ХМАО проверит тренера, который выложил в сеть извинения ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверит тренера, записывавшего извинения воспитанника в Нефтеюганске Фото:

Полиция ХМАО взяла на контроль сообщение о тренере из Нефтеюганска, который записал, как воспитанник одной из спортивных секций города извиняется на видео, и выложил его лицо в соцсетях. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

«Мы проводим проверку по факту размещения в соцсетях, на которых ребенок приносит извинения тренеру. Известно, что родители не обращались с жалобой в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

На видеозаписи ребенок извиняется перед тренером и говорит, что будет лучше тренироваться. Он пообещал больше не баловаться. Telegram-канал «Осторожно, Югра», опубликовавший пост, разместил подпись, что лицо ребенка на записи было открыто, что запрещено законодательством РФ.

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Полиция ХМАО взяла на контроль сообщение о тренере из Нефтеюганска, который записал, как воспитанник одной из спортивных секций города извиняется на видео, и выложил его лицо в соцсетях. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Мы проводим проверку по факту размещения в соцсетях, на которых ребенок приносит извинения тренеру. Известно, что родители не обращались с жалобой в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве. На видеозаписи ребенок извиняется перед тренером и говорит, что будет лучше тренироваться. Он пообещал больше не баловаться. Telegram-канал «Осторожно, Югра», опубликовавший пост, разместил подпись, что лицо ребенка на записи было открыто, что запрещено законодательством РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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