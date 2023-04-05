Полиция ХМАО взяла на контроль сообщение о тренере из Нефтеюганска, который записал, как воспитанник одной из спортивных секций города извиняется на видео, и выложил его лицо в соцсетях. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
«Мы проводим проверку по факту размещения в соцсетях, на которых ребенок приносит извинения тренеру. Известно, что родители не обращались с жалобой в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.
На видеозаписи ребенок извиняется перед тренером и говорит, что будет лучше тренироваться. Он пообещал больше не баловаться. Telegram-канал «Осторожно, Югра», опубликовавший пост, разместил подпись, что лицо ребенка на записи было открыто, что запрещено законодательством РФ.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.