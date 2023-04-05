В дочке «Газпрома» из ХМАО назначен новый руководитель профсоюза

06 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Новым председателем профсоюза стал депутат Думы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Профсоюзная организация дочернего общества «Газпрома» — «Газпром трансгаз Сургут» — выбрала нового председателя. В профсоюзе предприятия сообщили, что руководителем стал начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов Владимир Клишин, который также занимает пост депутата Думы Сургута (ХМАО) шестого созыва. «На внеочередной отчетно-выборной конференции прошли выборы нового председателя ОППО „Газпром трансгаз Сургут профсоюз“. Новым лидером профсоюзной организации единогласно избран начальник Сургутского ЛПУМГ Владимир Клишин», — сообщили в профсоюзе. Прежний руководитель профсоюза Олег Сазонов ушел на пенсию. Он стоял во главе организации с 2014 года. Сменивший его Клишин более 30 лет работает на предприятии. Новый лидер профсоюза приступит к обязанностям с июня. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Сургут» взял на вооружение разработку российских ученых. Инновационная технология обеспечит бесперебойную работу энергообъектов.

Профсоюзная организация дочернего общества «Газпрома» — «Газпром трансгаз Сургут» — выбрала нового председателя. В профсоюзе предприятия сообщили, что руководителем стал начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов Владимир Клишин, который также занимает пост депутата Думы Сургута (ХМАО) шестого созыва. «На внеочередной отчетно-выборной конференции прошли выборы нового председателя ОППО „Газпром трансгаз Сургут профсоюз“. Новым лидером профсоюзной организации единогласно избран начальник Сургутского ЛПУМГ Владимир Клишин», — сообщили в профсоюзе. Прежний руководитель профсоюза Олег Сазонов ушел на пенсию. Он стоял во главе организации с 2014 года. Сменивший его Клишин более 30 лет работает на предприятии. Новый лидер профсоюза приступит к обязанностям с июня. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Сургут» взял на вооружение разработку российских ученых. Инновационная технология обеспечит бесперебойную работу энергообъектов.