05 апреля 2023

В дочке «Газпрома» из ХМАО назначен новый руководитель профсоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Новым председателем профсоюза стал депутат Думы Сургута Фото:

Профсоюзная организация дочернего общества «Газпрома» — «Газпром трансгаз Сургут» — выбрала нового председателя. В профсоюзе предприятия сообщили, что руководителем стал начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов Владимир Клишин, который также занимает пост депутата Думы Сургута (ХМАО) шестого созыва.

«На внеочередной отчетно-выборной конференции прошли выборы нового председателя ОППО „Газпром трансгаз Сургут профсоюз“. Новым лидером профсоюзной организации единогласно избран начальник Сургутского ЛПУМГ Владимир Клишин», — сообщили в профсоюзе.

Прежний руководитель профсоюза Олег Сазонов ушел на пенсию. Он стоял во главе организации с 2014 года. Сменивший его Клишин более 30 лет работает на предприятии. Новый лидер профсоюза приступит к обязанностям с июня.

Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Сургут» взял на вооружение разработку российских ученых. Инновационная технология обеспечит бесперебойную работу энергообъектов.

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Профсоюзная организация дочернего общества «Газпрома» — «Газпром трансгаз Сургут» — выбрала нового председателя. В профсоюзе предприятия сообщили, что руководителем стал начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов Владимир Клишин, который также занимает пост депутата Думы Сургута (ХМАО) шестого созыва. «На внеочередной отчетно-выборной конференции прошли выборы нового председателя ОППО „Газпром трансгаз Сургут профсоюз“. Новым лидером профсоюзной организации единогласно избран начальник Сургутского ЛПУМГ Владимир Клишин», — сообщили в профсоюзе. Прежний руководитель профсоюза Олег Сазонов ушел на пенсию. Он стоял во главе организации с 2014 года. Сменивший его Клишин более 30 лет работает на предприятии. Новый лидер профсоюза приступит к обязанностям с июня. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Сургут» взял на вооружение разработку российских ученых. Инновационная технология обеспечит бесперебойную работу энергообъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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