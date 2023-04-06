В ХМАО запустят новый сервис для записи в больницы

07 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Новый ресурс для получения талонов к врачу начнет работать с 17 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО появится новый онлайн-сервис для записи к врачу. Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме охраны здоровья сообщил, что тестовый запуск ресурса «Витрина данных» состоится уже в апреле. «Мы разработали дополнительный ресурс для записи к врачу „Витрина данных“, через который можно будет записаться на прием в три клика. Сервис в тестовом режиме начнет работать с 17 апреля», — пояснил Малхасьян. «Витрина данных» будет функционировать параллельно с сервисом записи в медучреждения на портале «Госуслуги». Заместитель директора депздрава ХМАО отметил, что к лету проблема с получением талонов на прием к врачу будет решена. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу. Специалисты поликлиник опубликовали номера телефонов для записи на прием через регистратуру.

В ХМАО появится новый онлайн-сервис для записи к врачу. Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме охраны здоровья сообщил, что тестовый запуск ресурса «Витрина данных» состоится уже в апреле. «Мы разработали дополнительный ресурс для записи к врачу „Витрина данных“, через который можно будет записаться на прием в три клика. Сервис в тестовом режиме начнет работать с 17 апреля», — пояснил Малхасьян. «Витрина данных» будет функционировать параллельно с сервисом записи в медучреждения на портале «Госуслуги». Заместитель директора депздрава ХМАО отметил, что к лету проблема с получением талонов на прием к врачу будет решена. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу. Специалисты поликлиник опубликовали номера телефонов для записи на прием через регистратуру.