06 апреля 2023

В ХМАО запустят новый сервис для записи в больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, поликлиника, пациенты, больница
Новый ресурс для получения талонов к врачу начнет работать с 17 апреля Фото:

В ХМАО появится новый онлайн-сервис для записи к врачу. Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме охраны здоровья сообщил, что тестовый запуск ресурса «Витрина данных» состоится уже в апреле.

«Мы разработали дополнительный ресурс для записи к врачу „Витрина данных“, через который можно будет записаться на прием в три клика. Сервис в тестовом режиме начнет работать с 17 апреля», — пояснил Малхасьян.

«Витрина данных» будет функционировать параллельно с сервисом записи в медучреждения на портале «Госуслуги». Заместитель директора депздрава ХМАО отметил, что к лету проблема с получением талонов на прием к врачу будет решена.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу. Специалисты поликлиник опубликовали номера телефонов для записи на прием через регистратуру.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ХМАО появится новый онлайн-сервис для записи к врачу. Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян во время прямого эфира по теме охраны здоровья сообщил, что тестовый запуск ресурса «Витрина данных» состоится уже в апреле. «Мы разработали дополнительный ресурс для записи к врачу „Витрина данных“, через который можно будет записаться на прием в три клика. Сервис в тестовом режиме начнет работать с 17 апреля», — пояснил Малхасьян. «Витрина данных» будет функционировать параллельно с сервисом записи в медучреждения на портале «Госуслуги». Заместитель директора депздрава ХМАО отметил, что к лету проблема с получением талонов на прием к врачу будет решена. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жаловались на сбой в работе портала «Госуслуги», который не позволяет записаться к врачу. Специалисты поликлиник опубликовали номера телефонов для записи на прием через регистратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...