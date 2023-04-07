07 апреля 2023

Россиянин из Германии передал челябинским волонтерам валюту на нужды спецоперации

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Клипарт по теме "Деньги и обмен валюты". Челябинск, евро, валюта, олигарх, деньги, обмен валюты
Валюту из Германии пришлось вывозить наличными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россиянин, проживающий в Германии, передал валюту волонтерам из Миасса (Челябинская область), которые собирают помощь военнослужащим, находящимся на спецоперации. Деньги пришлось вывозить наличными из-за банковских ограничений.

«Хотим поблагодарить Евгения, который в настоящее время проживает в Германии, но всем сердцем переживает за Россию. Он хотел перевести денежные средства на нужды наших военнослужащих, но это оказалось непросто. <…> Наш друг, который также проживает в Германии, связался с Евгением и лично привез в Россию 240 евро от него», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточняют, что мужчина уже несколько раз присылал из Германии медикаменты, квадрокоптер, генератор и православные иконы для отправки бойцам на СВО. Также через него получены письма от детей, адресованные российским военнослужащим.

Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. С самого ее начала многие россияне стали собирать помощь для бойцов, находящихся в зоне боевых действий.

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Россиянин, проживающий в Германии, передал валюту волонтерам из Миасса (Челябинская область), которые собирают помощь военнослужащим, находящимся на спецоперации. Деньги пришлось вывозить наличными из-за банковских ограничений. «Хотим поблагодарить Евгения, который в настоящее время проживает в Германии, но всем сердцем переживает за Россию. Он хотел перевести денежные средства на нужды наших военнослужащих, но это оказалось непросто. <…> Наш друг, который также проживает в Германии, связался с Евгением и лично привез в Россию 240 евро от него», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточняют, что мужчина уже несколько раз присылал из Германии медикаменты, квадрокоптер, генератор и православные иконы для отправки бойцам на СВО. Также через него получены письма от детей, адресованные российским военнослужащим. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. С самого ее начала многие россияне стали собирать помощь для бойцов, находящихся в зоне боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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