Россиянин из Германии передал челябинским волонтерам валюту на нужды спецоперации

Валюту из Германии пришлось вывозить наличными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россиянин, проживающий в Германии, передал валюту волонтерам из Миасса (Челябинская область), которые собирают помощь военнослужащим, находящимся на спецоперации. Деньги пришлось вывозить наличными из-за банковских ограничений.

«Хотим поблагодарить Евгения, который в настоящее время проживает в Германии, но всем сердцем переживает за Россию. Он хотел перевести денежные средства на нужды наших военнослужащих, но это оказалось непросто. <…> Наш друг, который также проживает в Германии, связался с Евгением и лично привез в Россию 240 евро от него», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточняют, что мужчина уже несколько раз присылал из Германии медикаменты, квадрокоптер, генератор и православные иконы для отправки бойцам на СВО. Также через него получены письма от детей, адресованные российским военнослужащим.

Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. С самого ее начала многие россияне стали собирать помощь для бойцов, находящихся в зоне боевых действий.