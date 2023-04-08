В Перми ищут ведущего артиста на роль в балете по мотивам романа Сервантеса

Пермский театр заплатит артисту за исполнение партии Базиля в балете «Дон Кихот»

Пермский театр разыскивает исполнителя партии Базиля в балете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполнителю партии Базеля в балете «Дон Кихот» готовы заплатить свыше 235 тысяч рублей. Заказчиком выступает Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, указано на сайте сервиса «СБИС».

«Закупка: исполнение партии Базиля в балете „Дон Кихот“. Цена контракта: 235 267.68 рублей», — написано на сайте сервиса. В документах говорится, что контракт будет действовать до 5 октября.

Балетная постановка по мотивам романа Мигеля де Сервантеса во многом опирается на взаимоотношение двух героев Китри (дочь трактирщика) и Базиля (цирюльник), которые влюблены друг друга. Но они не могут быть вместе из-за воли отца девушки. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский становится на сторону возлюбленных и помогает им воссоединиться.

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